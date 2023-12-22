Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Η χαρισματική σας προσωπικότητα και η έντονη ακτινοβολία σας θα σας φέρει στον επίκεντρο που ενδιαφέροντος σήμερα. Μην αφήνετε όμως την κολακεία να σας αποσπάσει την προσοχή και να σας βγάλει από τον δρόμο σας. Ίσως αν μην το αισθάνεστε ακόμη, αλλά λόγω της έντονης και μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλατε στον επαγγελματικό τομέα, το μέλλον σας προδιαγράφεται ασφαλές και ευοίωνο. Συνεχίστε με τον ίδιο ρυθμό.

Ταύρος

Η παρεμβολή κάποιου τρίτου στα συναισθηματικά σας δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα και δεν είναι καθόλου απίθανο, μάλιστα, να περιπλέξει χειρότερα τα πράγματα. Με ειλικρίνεια και διάθεση για συναίνεση συζητήστε με το ταίρι σας και αναζητήστε βιώσιμες λύσεις. Κάνετε, επίσης, κατά τη διάρκεια της μέρας συζητήσεις για επαγγελματικά θέματα και διευθετείτε οικονομικές εκκρεμότητες!

Δίδυμοι

Ίσως να χρειάζεστε κάποια αλλαγή στο εργασιακό περιβάλλον για να μπορέσετε να ξεφύγετε από την ρουτίνα. Εάν έχετε εξαρτημένη θέση εργασίας, ίσως σας επιτρέψουν σήμερα να το πραγματοποιήσετε. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα… Γι τους δεσμευμένους, διατηρήστε την καλή σας διάθεση αλώβητη και μην παρασύρεστε σε λογομαχίες με το ταίρι σας για μικρά και ασήμαντα.

Καρκίνος

Θα αισθανθείτε σήμερα ότι είστε απόλυτα ευχαριστημένοι με την δουλειά σας. Θεωρείτε ότι είστε πιστοί στις στοχεύσεις σας και συνεπείς και τίμιοι απέναντι στους συνεργάτες ή συναδέλφους. Όσο και αν προσπαθείτε να είστε παντού καλοί και να προσπαθείτε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ένα δεν καταφέρετε να ισορροπήσετε εσείς και να είστε εσείς καλά, τίποτε το θεαματικό δεν μπορεί να γίνει.

Λέων

Κάποιες αναμνήσεις από το πρόσφατο ή απώτερο παρελθόν επιστρέφουν και στοιχειώνουν την μέρα σας. Απωθήστε ότι σας προκαλεί πόνο και αγωνία για να μην αποτελέσει τροχοπέδη στην πορεία σας. Είστε εξαιρετικά ευαίσθητα άτομα και επηρεάζεστε σε σημαντικό βαθμό από τις ανησυχίες και τα προβλήματα των άλλων. Άλλο είναι όμως να συμπαρίστασθε σε φίλους και άλλο να οικειοποιείστε ξένα προβλήματα και να υποφέρετε…

Παρθένος

Μια δουλειά ολοκληρώνεται σήμερα και πέρα από την λεκτική επιβράβευση για την ποιοτική σας δουλειά θα έχετε και οικονομικά οφέλη. Μια νέα επαγγελματική υποχρέωση θα απαιτήσει την αφοσίωση σας αλλά και πολύ ενέργεια και επιμονή για να μπορέσετε να την διεκπεραιώσετε με επιτυχία, μέσα στα στενά χρονικά όρια που θα σας τεθούν. Με την υπομονή και την υπομονή όλα μπορούν να γίνουν…

Ζυγός

Όσοι από εσάς βρίσκεστε σε μια αισθηματική σχέση, την σημερινή μέρα θα σας δοθεί το ερέθισμα να ξανασκεφτείτε το μέλλον σας δίπλα στο άτομο αυτό. Ίσως να διαπιστώσετε ότι οι ανάγκες ή οι προτεραιότητες σας έχουν αλλάξει. Φερθείτε του όμως με ευγένεια…

Σκορπιός

Η πρόσφατες επιτυχίες φαίνεται να σας έχουν πάρει τα μυαλά και παρουσιάζετε μια υπερφίαλη συμπεριφορά! Αναγνωρίστε τον ρόλο που έπαιξαν οι γύρω σας στην επιτυχία σας και αποδώστε τους τα εύσημα.

Κάντε μια καλή αξιολόγηση και μια ιεράρχηση των δραστηριοτήτων σας. Ασχοληθείτε άμεσα με ότι μπορεί να είναι αποδοτικό ή να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες σας.

Τοξότης

Προσέχετε τους συνεργάτες σας. Οι πλανήτες θα φέρουν στο προσκήνιο έριδες και συκοφαντίες που συμβαίνουν πίσω από την πλάτη σας. Μη δίνετε αφορμή για σχόλια! Μην είστε ξεροκέφαλοι και ακούστε τις συμβουλές που σας δίνουν σε επαγγελματικά θέματα τα άτομα που σας αγαπούν. Θα σας βοηθήσουν να φτάσετε πολύ ψηλά.

Αιγόκερως

Η ατμόσφαιρα είναι ηπιότερη σήμερα και οι πιθανότητες να διορθώσετε τις δυσκολίες που προέκυψαν χθες είναι πολλές. Ξεκαθαρίστε τις διαφορές και βάλτε μερικά πράγματα στη θέση τους. Αν και πολλά πράγματα σας στεναχωρούν, θα μπορέσετε να ταχτοποιήσετε κάπως τα οικονομικά και προσωπικά σας θέματα σήμερα. Κάποιο ηλικιωμένο άτομο θα βοηθήσει τις προσπάθειες σας

Υδροχόος

Κάτι σας ανησυχεί στα συναισθηματικά σας και αισθάνεστε ότι υποβόσκει μια ένταση με τον σύντροφό σας. Κάποια πράγματα ίσως να μην είναι όπως τα φαντάζεστε και θα πρέπει να δείτε τι συμβαίνει. Η υγεία σας και κάποια μικρά προβλήματα που αντιμετωπίζετε θα σας απασχολήσουν. Φροντίστε όσο καλύτερα μπορείτε τον εαυτό σας, αλλάζοντας σταδιακά προς το υγιεινότερο τον τρόπο ζωής σας.

Ιχθείς

Εάν έχετε φροντίσει να βάλετε την προσωπική και επαγγελματική σας ζωή σας τάξη, σήμερα θα διαπιστώσετε ότι πολλά πράγματα λειτουργούν αυτόματα και δεν θα αργήσετε να δρέψετε τις επιτυχίες των προσπαθειών σας. Δεν έχετε καταφέρει όμως ακόμη να ολοκληρώστε αυτό που επιδιώκετε και αυτό σας κάνει δημιουργεί ένταση. Θα πρέπει να δείξετε όμως υπομονή και επιμονή στις προσπάθειες σας.

