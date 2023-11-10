Η εταιρεία του Ρόμπερτ Ντε Νίρο κλήθηκε να καταβάλει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια δολάρια (982.000 λίρες) στην πρώην προσωπική του βοηθό, αφού διαπιστώθηκε ότι προέβη σε διακρίσεις λόγω φύλου και αντίποινα, αλλά οι ένορκοι έκριναν ότι ο ηθοποιός δεν ήταν προσωπικά υπεύθυνος για την κακοποίηση.

Ο δικαστής διέταξε την εταιρεία του διάσημου ηθοποιού, Canal Productions, να καταβάλει δύο πληρωμές ύψους 632.143 δολαρίων στην πρώην βοηθό του, Graham Chase Robinson.

Ο 80χρονος Ντε Νίρο, ο οποίος πέρασε τρεις ημέρες στη δίκη των δύο εβδομάδων, εκ των οποίων οι δύο στο εδώλιο του μάρτυρα, έχει μηνυθεί από την πρώην βοηθό του, από τότε που εκείνη παραιτήθηκε τον Απρίλιο του 2019.

Η 41χρονη Graham Chase Robinson δήλωσε ότι ο ηθοποιός και η φίλη του, Tiffany Chen, συνεργάστηκαν εναντίον της για να μετατρέψουν μια δουλειά που κάποτε αγαπούσε σε εφιάλτη.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η κα. Chen είπαν ότι η πρώην βοηθός του έγινε «προβληματική», όταν οι φιλοδοξίες της να προχωρήσει πέρα από το Canal Productions, την οδήγησαν σε τρελές απαιτήσεις για να παραμείνει στη δουλειά της.

Σε δύο ημέρες στο εδώλιο ο ηθοποιός είπε στους ενόρκους ότι αύξησε τον μισθό της πρώην βοηθού του από 100.000 δολάρια (82.000 λίρες) ετησίως σε 300.000 δολάρια (245.000 λίρες) και την αναβάθμισε στην εργασία της, σε αντιπρόεδρο παραγωγής και οικονομικών κατόπιν αιτήματός της. Παρά το γεγονός ότι οι αρμοδιότητές της παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό ίδιες.

Ο Ντε Νίρο δήλωσε ότι όταν παραιτήθηκε η κα. Ρόμπινσον του έκλεψε περίπου 85.000 δολάρια (70.000 λίρες) και πρόδωσε την εμπιστοσύνη του. Επίσης, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι της είχε ζητήσει να του ξύσει την πλάτη, σε, τουλάχιστον, δύο περιπτώσεις και ότι την έβρισε.

Η Graham Chase Robinson

Αρνήθηκε ότι της φώναξε, λέγοντας ότι το πολύ-πολύ να είχε υψώσει τη φωνή του παρουσία της, αλλά ποτέ με ασέβεια. Μάλιστα, ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια της δίκης φώναξε στην πρώην βοηθό του: «Ντροπή σου, για όσα λες Chase Robinson!».

Η πρώην βοηθός του δήλωσε ότι παραιτήθηκε από τη δουλειά της κατά τη διάρκεια μιας «συναισθηματικής και ψυχικής κατάρρευσης», που την άφησε καταβεβλημένη και ένιωθε σαν να είχε «πιάσει πάτο».

Ο Robert De Niro

Είπε ότι έκτοτε υποφέρει από άγχος και κατάθλιψη και δεν έχει εργαστεί εδώ και τέσσερα χρόνια, παρά το γεγονός ότι έκανε αίτηση για 638 θέσεις εργασίας.

«Δεν έχω κοινωνική ζωή», είπε. «Είμαι τόσο ταπεινωμένη και ντροπιασμένη. Αισθάνομαι τόσο κατεστραμμένη κατά κάποιον τρόπο… Έχασα τη ζωή μου. Έχασα την καριέρα μου. Έχασα την οικονομική μου ανεξαρτησία. Έχασα τα πάντα».

Πηγή: skai.gr

