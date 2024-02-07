Ο χυμός καρότου είναι δημοφιλής στο TikTok, όπου υπόσχεται τα πάντα, από την ενίσχυση της υγείας του εντέρου έως την ορμονική ισορροπία, αλλά αξίζει τη διαφημιστική εκστρατεία;

Οι ειδικοί αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τάσης.

Μια άλλη μέρα, μια άλλη τάση υγείας TikTok. Αυτή τη φορά, είναι ο χυμός καρότου που ανακοινώνεται ως χρυσό ελιξίριο, με το hashtag #CarrotJuice να έχει πάνω από 45 εκατομμύρια προβολές. Τα βίντεο στην πλατφόρμα υποστηρίζουν ότι ο χυμός «θεραπεύει το έντερο», «ενισχύει το ανοσοποιητικό», «εξισορροπεί τις ορμόνες» και μπορεί «να αφήσει το δέρμα λαμπερό». Αρκεί να κάνεις επιδρομή στο μεσημεριανό κουτί του Bugs Bunny και να φτιάξεις το πλησιέστερο Nutribullet.

Είναι όμως αυτό το ποτό πραγματικά το μαγικό φίλτρο υγείας που πιστεύει η TikTok; Ζητήσαμε από τους ειδικούς να μας μιλήσουν για τα πραγματικά οφέλη του χυμού καρότου και να δούμε πόση ποσότητα πρέπει να πίνουμε για να βελτιστοποιήσουμε την υγεία μας.

Βοηθά στην υγεία ο χυμός καρότου;

«Ο χυμός καρότου είναι πλούσιος σε βιταμίνες A, C και K, καθώς και σε μέταλλα όπως κάλιο και μαγγάνιο. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητα για τη γενική υγεία, το ανοσοποιητικό και για την υποστήριξη υγιούς δέρματος, νυχιών και μαλλιών», λέει στη Strong Women η πιστοποιημένη διατροφολόγος Adele Johnson. «Τα καρότα είναι επίσης πλούσια σε αντιοξειδωτικά, συμπεριλαμβανομένης της β-καροτίνης, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των κυττάρων από βλάβες και στη μείωση του κινδύνου χρόνιων ασθενειών».

Τα οφέλη για την υγεία αυτού του χυμού μπορούν να ενισχυθούν με την προσθήκη συστατικών όπως το τζίντζερ και το πορτοκάλι. «Το τζίντζερ είναι γνωστό για τις αντιφλεγμονώδεις του ιδιότητες του, ενώ τα πορτοκάλια προσθέτουν βιταμίνη C, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα με γρήγορο και βολικό τρόπο», προσθέτει η Johnson.

Για να βελτιστοποιήσεις περαιτέρω τα οφέλη, είναι καλή ιδέα να επιλέξεις βιολογικά καρότα για χυμό. Σύμφωνα με το Pesticide Action Network, τα καρότα είναι ένα από τα 12 πιο μολυσμένα λαχανικά του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω της ικανότητάς τους να απορροφούν φυτοφάρμακα. Εάν μπορείς να αντέξεις οικονομικά, η επιλογή βιολογικών μπορεί να σε βοηθήσει να μειώσεις την κατανάλωση χημικών ουσιών.

Ο Alexander Thompson, ανώτερος διατροφολόγος στην Holland & Barrett, πιστεύει ότι η κατανάλωση καρότων σε μορφή χυμού είναι συχνά καλύτερη επιλογή από το να τα καταναλώνεις μαγειρεμένα. «Το μαγείρεμα των καρότων θα έχει ως αποτέλεσμα κάποιες απώλειες σε περιεκτικότητα σε βιταμίνες και μέταλλα, αν και αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να μετριαστεί επιλέγοντας μεθόδους μαγειρέματος όπως το μαγείρεμα στον ατμό, το τηγάνισμα ή με την προσθήκη μιας πηγής λίπους, όπως φυτικό λάδι ή βούτυρο, για τη βελτίωση της απορρόφησης σε βιταμίνη Α», εξηγεί.

«Ο ωμός χυμός καρότου διατηρεί την πλήρη περιεκτικότητα σε βιταμίνες και μέταλλα, αλλά ο χυμός αφαιρεί την περιεκτικότητα σε ωφέλιμες ίνες».

Και εδώ είναι που οι ισχυρισμοί για χυμό καρότου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αρχίζουν να ακούγονται λίγο άδειοι…

Μπορεί ο χυμός καρότου να βελτιώσει την υγεία του εντέρου;

«Τα ολόκληρα καρότα έχει βρεθεί ότι έχουν πρεβιοτικά, που σημαίνει ότι οι φυτικές ίνες που βρίσκονται στα καρότα είναι μια καλή πηγή καυσίμου για τα ευεργετικά βακτήρια που βρίσκονται στο έντερο. Επιπλέον, οι μαύρες και μοβ ποικιλίες καρότου παρέχουν επίσης φυτικές ενώσεις που ονομάζονται πολυφαινόλες, οι οποίες παρέχουν επίσης πρεβιοτικά αποτελέσματα», εξηγεί ο Thompson.

Αλλά αυτό ισχύει για ολόκληρα καρότα πλούσια σε φυτικές ίνες. Μόλις τα κάνεις χυμό, κάτι που αφαιρεί σχεδόν όλες τις σημαντικές φυτικές ίνες, αφαιρούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου και τα σχετικά οφέλη για την υγεία του εντέρου.

Η κατανάλωση χυμού καρότου βοηθά στην ορμονική εξισορρόπηση;

Όσον αφορά στους ισχυρισμούς του TikTok ότι ο χυμός καρότου είναι καλός για την εξισορρόπηση των ορμονών, ο Thompson επαναλαμβάνει τους δεσμούς με την υγεία του εντέρου: «Όσον αφορά την υποστήριξη της ορμονικής υγείας, τα πρεβιοτικά αποτελέσματα των φυτικών ινών στα καρότα βοηθούν στην υποστήριξη ενός υγιούς μικροβιώματος του εντέρου, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να βοηθήσει για την υποστήριξη των φυσιολογικών επιπέδων οιστρογόνων. Ωστόσο, αυτή η επίδραση δεν είναι αποκλειστική για τα καρότα και τα καλύτερα συνολικά αποτελέσματα θα επιτευχθούν με την κατανάλωση μιας μεγάλης ποικιλίας ολόκληρων φρούτων και λαχανικών».

Όταν πρόκειται για υποστηρικτικές ορμόνες σε άλλα στάδια της ζωής, η Johnson λέει ότι «ενώ ο χυμός καρότου είναι γενικά καλός για τη γενική ευεξία, μπορεί να μην έχει συγκεκριμένη επίδραση που σχετίζεται με ορμονικές αλλαγές κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου ή την περιεμμηνόπαυση καθώς η κατανάλωση του δεν θα αντικαταστήσει τη μείωση των ορμονών».

Φαίνεται ότι οι λάτρεις του χυμού καρότου της TikTok έχουν επικεντρωθεί στα οφέλη για την υγεία των ολόκληρων καρότων και υπέθεσαν ότι ισχύουν για τα καρότα σε οποιαδήποτε μορφή. Ενώ τα ωμά ολόκληρα καρότα περιέχουν τις φυτικές ίνες που απαιτούνται για την υποστήριξη των ορμονών και της υγείας του εντέρου, αυτό λείπει στη χυμώδη μορφή του. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι ο χυμός καρότου κάνει το ίδιο για την υγεία ως ολόκληρο καρότο είναι ένα παραπλανητικό άλμα.

Μπορείς να πιεις μεγάλη ποσότητα χυμό καρότου;

Μπορεί να έχεις ακούσει τρομακτικές ιστορίες για την τοξικότητα της βιταμίνης Α και, ενώ είναι αλήθεια ότι η υψηλή πρόσληψη μπορεί να προκαλέσει ναυτία, ζάλη, θολή όραση και έντονους πονοκεφάλους, είναι συνήθως μέσω ορισμένων φαρμάκων ή συμπληρωμάτων. Η βιταμίνη Α από τα καρότα δημιουργείται από το σώμα που μετατρέπει τα καροτενοειδή σε βιταμίνη Α και καθώς το σώμα είναι σε θέση να το ρυθμίσει αυτό, η τοξικότητα δεν είναι συνήθως ένα ζήτημα όσον αφορά τα καρότα.

Ωστόσο, πάρα πολλά καροτενοειδή θα έχουν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Μπορεί να έχεις εντοπίσει την τάση του «μαυρίσματος καρότου» στο TikTok να κερδίζει εκατομμύρια προβολές.

Ενώ η περιεκτικότητα σε βιταμίνες των καρότων μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση του υγιούς δέρματος, το «μαύρισμα καρότου» που κυνηγούν αυτοί οι μανιακοί είναι στην πραγματικότητα ένα σημάδι υπερβολικής δόσης βήτα-καροτίνης. Ο Τζόνσον εξηγεί: «Η υπερβολική κατανάλωση βήτα-καροτίνης μπορεί να προκαλέσει μια κατάσταση που ονομάζεται καροτιναιμία, κιτρινίζοντας το δέρμα, αλλά αυτό δεν είναι επικίνδυνο».

Πιες ή «ροκάνισε» μια λογική ποσότητα και η υψηλή περιεκτικότητα σε β-καροτένιο του καρότου μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετική για την υγεία των ματιών. Μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εκφύλισης της ωχράς κηλίδας που σχετίζεται με την ηλικία και να βελτιώσει τη νυχτερινή όραση, η οποία πολλές γυναίκες σημειώνουν ότι επιδεινώνεται στα χρόνια της εμμηνόπαυσης.

Τελικά, ο χυμός καρότου λειτουργεί;

Και οι δύο ειδικοί συνιστούν τον χυμό καρότου για την περιεκτικότητά του σε βιταμίνες και μέταλλα, αλλά ότι θα πρέπει να θεωρείται ως μέρος μιας ποικίλης διατροφής γεμάτη με ολόκληρα τρόφιμα.

«Η κατανάλωση χυμού καρότου μπορεί να είναι ένας νόστιμος και εύκολος τρόπος για να λαμβάνεις περισσότερα θρεπτικά συστατικά εβδομαδιαίως, αλλά είναι σημαντικό να διατηρείς μια ολοκληρωμένη διατροφή που περιέχει μια ποικιλία φρούτων και λαχανικών», λέει ο Johnson.

Και ο Thompson θέλει να τονίσει το σημείο των φυτικών ινών: «Ενώ ο χυμός καρότου είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να λάβεις απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα στη διατροφή σου, ο χυμός μπορεί να περιέχει λιγότερες φυτικές ίνες από το να τρως ολόκληρο το λαχανικό. Περιόρισε την πρόσληψη χυμού καρότου σε ένα μικρό ποτήρι την ημέρα και φρόντισε να το υποστηρίζεις με πολλά άλλα φρούτα και λαχανικά κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.