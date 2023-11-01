Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο παραδέχτηκε σε δικαστήριο του Μανχάταν ότι διέταξε την πρώην βοηθό του να του ξύσει την πλάτη, δηλώνοντας οργισμένος: «Με έπιασες!».

Ο 80χρονος ηθοποιός αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι έκανε διακρίσεις εις βάρος της πρώην βοηθού του, Graham Chase Robinson, 41 ετών, σε μια τετραετή δικαστική διαμάχη που έφτασε στα δικαστήρια την περασμένη Δευτέρα.

Η πρώην βοηθός του κατηγόρησε τον διάσημο ηθοποιό για διακρίσεις λόγω φύλου, ενώ εργαζόταν για την εταιρεία του, Canal Productions. Η εταιρεία του Ντε Νίρο μήνυσε αρχικά την Ρόμπινσον, ισχυριζόμενη ότι ξόδευε αθέμιτα τους λογαριασμούς της εταιρείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Daily Mail».

Κατά τη δεύτερη ημέρα της δίκης, ο Ντε Νίρο φάνηκε οργισμένος καθώς ανέβηκε στο εδώλιο για να καταρρίψει τους ισχυρισμούς ότι υπέβαλλε τη Ρόμπινσον επί χρόνια σε ανεπιθύμητες σωματικές επαφές, μισογυνισμό και λεκτική κακοποίηση.

Σε μια αναπάντεχη στιγμή και ενώ βρισκόταν στο εδώλιο, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είπε δυνατά στη δικαστική αίθουσα: «Ντροπή σου, Τσέις Ρόμπινσον! Λυπάμαι».

🚨🚨ROBERT DE NIRO NEWS IN:



Robert De Niro yells at his former personal assistant as he ADMITS asking her to scratch his back - but only twice - and calling her a 'f***ing spoiled brat' as $12m abusive boss trial descends into chaos. pic.twitter.com/ZDZEOMX9Tl — LadyTasker (@TaskerLady89977) November 1, 2023

Η Ρόμπινσον άρχισε να εργάζεται για τον ηθοποιό το 2008 ως βοηθός του και τελικά ανέβηκε στη θέση του αντιπροέδρου της εταιρείας Canal Productions. Έχει αναφερθεί ότι είχε μισθό 300.000 δολάρια όταν παραιτήθηκε τον Απρίλιο του 2019.

Στην αγωγή της ισχυρίζεται ότι ο Ντε Νίρο της φερόταν σαν «σύζυγος γραφείου» και την ανάγκαζε να εκτελεί δουλειές του ποδαριού, όπως το πλύσιμο των σεντονιών του και το ξύσιμο της πλάτης του. Η Ρόμπινσον ισχυρίζεται, επίσης, ότι πληρωνόταν λιγότερο από έναν άνδρα υπάλληλο που θεωρούσε ότι είχε παρόμοιες ευθύνες.

Ζητά αποζημίωση 12 εκατ. δολαρίων για σοβαρή ψυχική οδύνη και ότι αυτή η διαμάχη έπληξε τη φήμη της.

Την Τρίτη, ο Ντε Νίρο βρέθηκε αντιμέτωπος με ερωτήσεις σχετικά με τη φερόμενη κακομεταχείρισή του προς τη Ρόμπινσον, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού όπου φέρεται να διέταξε τη Ρόμπινσον να του ξύσει την πλάτη. Όταν τον ρώτησε αν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα ξυστήρι για την πλάτη, εκείνος αρνήθηκε καθώς του άρεσε ο τρόπος που το έκανε, όπως άκουσε το δικαστήριο. Ο σταρ ομολόγησε στο δικαστήριο ότι το ξύσιμο της πλάτης συνέβη σε δύο περιπτώσεις. «Εντάξει, δύο φορές; Με έπιασες! Λέω ότι αυτό είναι ανοησία», είπε στο εδώλιο. «Ποτέ δεν έγινε με έλλειψη σεβασμού».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.