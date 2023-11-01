Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Θα χρειαστείτε την υποστήριξη ή την συμπαράσταση ενός φιλικού σας προσώπου για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτό που έχετε αναλάβει. Κάποιος κακός χειρισμός του παρελθόντος σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων, έρχεται στην επιφάνεια σήμερα και θα πρέπει να βάλετε τα πράγματα επί τάπητος με τον σύντροφό σας και να επιλύσετε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν.

Ταύρος

Αποδίδετε χωρίς δεύτερη σκέψη τα όποια προβλήματα που παρουσιάζονται στην ευθύνη των άλλων. Σήμερα θα πρέπει να ασκήσετε την αυτοκριτική σας και να δείτε τα δικά σας λάθη και το δικό σας μερίδιο ευθύνης… Τίποτε δεν είναι δεδομένο στη ζωή και σήμερα θα πάρετε για μια ακόμη φορά μια γεύση. Θα πληροφορηθείτε κάτι που δεν θα μπορείτε να το πιστέψετε…

Δίδυμοι

Τα επαγγελματικά σας δυσκολεύουν, όμως εσείς ξέρετε πώς να κερδίζετε τους άλλους! Εκμεταλλευτείτε τα ταλέντα και πιστέψτε στον εαυτό σας και σύντομα θα δείτε τους κόπους σας να ανταμείβονται. Σε κοινωνικό επίπεδο δεν θα ήταν κακό να τείνετε χείρα βοήθειας σήμερα σε ανθρώπους που χρειάζονται υλική ή ηθική στήριξη. Όλο και κάποιος γύρω σας θα έχετε την ανάγκη σας σήμερα…

Καρκίνος

Κάτι αιφνίδιο μπορεί να χρωματίσει την μέρα σας και να σας ταράξει. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι συμβαίνει κατά βάθος και να επιδιορθώσετε τις βλάβες που έχουν προκληθεί… Εάν αναζητάτε ερωτικό σύντροφο, είναι η κατάλληλη μέρα να κινηθείτε. Εάν πάλι βρίσκεστε σε μια μακροχρόνια σχέση, σήμερα ευνοούν οι πλανητικές συνθήκες μια προσπάθεια αναθέρμανσης και αναγέννησης του δεσμού σας.

Λέων

Επαφές και ταξίδια με ανθρώπους από το εξωτερικό θα σας χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες, ενώ οι επαγγελματικές σας συμφωνίες θα είναι συμφέρουσες! Πολλές εκκρεμότητες θα ξεκαθαρίσουν και σας βοηθούν να επιλύσετε οικογενειακά και συναισθηματικά θέματα από το παρελθόν.

Παρθένος

Ένα σημαντικό μάθημα ζωής θα λάβετε σήμερα από ένα άτομο του εργασιακού σας περιβάλλοντος. Στηρίξτε όποιον έχει ανάγκη της βοήθειας σας και θέστε στην υπηρεσία του γενικού συμφέροντος τις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αισθηματικά αισθάνεστε πληγωμένοι από τον ερωτικό σας σύντροφο και υψώνετε τείχη γύρω σας για να προστατευτείτε. Αυτό όμως δεν θα σας βγάλει από τα αδιέξοδα. Επενδύστε σε μια ειλικρινή συζήτηση…

Ζυγός

Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μια καλή μέρα για τα οικονομικά σας η σημερινή… Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην διαχείριση, θα πρέπει να αποφύγετε τα ρίσκα και εάν είναι δυνατό να αναβάλετε κάθε είδους επένδυση για μια πιο ευνοϊκή μέρα. Εξωτερικοί και απρόβλεπτοι παράγοντες θα αναστατώσουν επίσης την εργασιακή σας μέρα και θα πρέπει να είστε έτοιμοι να αναπροσαρμόσετε την δράση σας για να διεκπεραιώσετε έγκαιρα τις υποθέσεις σας.

Σκορπιός

Εάν ελπίζατε σε ένα θαύμα τον τελευταίο καιρό, ίσως και να σας συμβεί σήμερα! Η τύχη σας ανοίγει κάποιες πόρτες, σε άλλους στην προσωπική ζωή, σε άλλους στην επαγγελματική. Γίνεστε σκληροί ωστόσο με κάποια άτομα, λόγω του ρόλου που διαδραμάτισαν πίσω από την πλάτη σας. Αν και ο τρόπος δράσης δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα σας, κάποια πράγματα πρέπει να μπουν στην θέση τους.

Τοξότης

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στην ζωή σας. Θα μπορούσε να είναι μια νέα φιλία που γεννιέται, μια νέα ερωτική γνωριμία ή ένας νέος συνεταιρισμός. Ότι και να είναι θα αλλάξει την ζωή σας με συναρπαστικό τρόπο. Υπάρχουνε μέρες που όλοι μας αντιμαχόμαστε το νεωτεριστικό και το άγνωστο, κάποιες άλλες όμως είμαστε πιο επιδεκτικοί. Σήμερα είναι η δική σας μέρα της αντίστασης. Αύριο όμως το σκηνικό θα είναι διαφορετικό…

Αιγόκερως

Η αισιοδοξία θα σας κάνει να παρατηρήσετε κάτι νέο που εμφανίζεται στην ζωή σας. Ταχτοποιήσετε οικονομικές εκκρεμότητες και θέματα περιουσιακά. Μη διαφωνήσετε με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, θα είναι εις βάρος σας. Δημιουργική σκέψη και αποφασιστικότητα στον χειρισμό των καταστάσεων που θα προκύψουν θα χρειαστεί να επιδείξετε σήμερα. Μην ενεργείτε όμως με βάση τα στενά προσωπικά σας συμφέροντα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Υδροχόος

Είναι η μέρα που θα πρέπει να βάλετε λίγο φρένο στους ξέφρενους ρυθμούς σας και να ακούσετε προσεκτικά τους άλλους, κυρίως τον σύντροφο σας, τι έχουν να σας πουν. Με την συζήτηση μπορούν να λυθούν πολλά προβλήματα. Η μέρα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και ελπιδοφόρες εξελίξεις! Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη ή μια νέα ερωτική σχέση για τους αδέσμευτους, που μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής για τα αισθηματικά σας.

Ιχθείς

Παραμερίστε τα συναισθήματα σας σήμερα και βάλτε μπροστά την λογική. Με πρακτικό τρόπο θα βρείτε τις λύσεις που χρειάζονται για να πετύχετε αυτό που επιδιώκετε. Πολεμήστε τις φοβίες σας και απελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις που παραμένουν φυλακισμένες εξαιτίας των ανασφαλειών σας.

Διαβάστε περισσότερα για ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη εδώ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.