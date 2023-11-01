Η Χάιντι Κλουμ έκανε μια μεγαλοπρεπή είσοδο στο πάρτι για το Halloween, ντυμένη σαν ένα τεράστιο παγώνι, στο Marquee της Νέας Υόρκης.

Η Κλουμ, η οποία φορούσε ένα καταγάλανο σύνολο, ήταν ο λαιμός και το πρόσωπο του παγωνιού, ενώ άλλα 10 άτομα γύρω της ήταν ντυμένα για να μοιάζουν με τα μπλε, πράσινα και χρυσά φτερά της και μαζί σχημάτιζαν ένα γιγαντιαίο πουλί.

«Αισθάνομαι πολύ γυμνή αυτή τη στιγμή», δήλωσε η ίδια στο «Page Six». «Χρειάζομαι όλους τους φίλους μου γύρω μου. Σκέφτηκα ότι θα είχε πλάκα να κάνω ένα κοστούμι μαζί με άλλους ανθρώπους, όπου όλοι μαζί θα κάνουμε εκπληκτικούς σχηματισμούς».

Αποκάλυψε, επίσης, ότι οι «φτερωτοί φίλοι» της ήταν όλοι καταπληκτικοί επαγγελματίες από το Cirque du Soleil. Ο σύζυγος της Κλουμ, Tom Kaulitz, παρευρέθηκε επίσης στο πάρτι ως ένα τεράστιο αυγό παγωνιού.

Η 19χρονη κόρη του μοντέλου, Leni Klum, και ο δίδυμος αδελφός του κιθαρίστα του Tokio Hotel, Bill Kaulitz, γλέντησαν επίσης στον χώρο του Tao Group Hospitality. Εκείνη ντύθηκε Strawberry Shortcake, ενώ εκείνος πήγε στο πάρτι ως μονόκερος.

Ο Questlove ήταν DJ, ενώ στο πάρτι έδωσαν το παρών οι Alix Earle, H.E.R., Claudia Oshry, Keegan-Michael Key, Becky G, Maye Musk κ.ά. Πέρυσι, η κριτής του «America's Got Talent» εμφανίστηκε στην αποκριάτικη βραδιά της ντυμένη ως σκουλήκι.

«Προσπαθούσα να σκέφτομαι μια εμφάνιση διαφορετική, όπως ένα δέντρο, ένα φυτό και μετά πήγα από το φυτό στο σκουλήκι της βροχής», δήλωσε τότε στους δημοσιογράφους στο Sake No Hana.

«Αυτή είναι μια από τις κορυφαίες εμφανίσεις, θα έλεγα, μόνο και μόνο επειδή είναι τόσο ασυνήθιστο και τόσο μεγάλο σε μέγεθος το κοστούμι και είναι παράξενο», πρόσθεσε η ίδια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.