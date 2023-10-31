Kylie Jenner: Νεαρή σχεδιάστρια την κατηγορεί πως «έκλεψε» τη νέα σειρά ρούχων

Μια νέα σειρά ρούχων προκάλεσε αναταραχή στον χώρο της μόδας και στην οικογένεια των Kardashians, με την Kylie Jenner να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Η ανατροπή ξεκίνησε όταν η νεαρή σχεδιάστρια Betsy Johnson, που συνεργάζεται με την Products Ltd, κατηγόρησε τη Kylie Jenner ότι έκλεψε τις ιδέες της για τη νέα της συλλογή ρούχων και εκμεταλλεύεται αυτές τις ιδέες για το προσωπικό της κέρδος.

Σε μια ανάρτηση στα social media, η Betsy Johnson εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της με έντονο τρόπο, υποστηρίζοντας ότι η 26χρονη star αποκομίζει κέρδη από τη δουλειά της, ενώ εκείνη ίδια αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, δήλωσε, «Στείλαμε μια ιδέα μας μέσω email στην Kylie και στην ομάδα της @products.ltd ΠΡΙΝ από 6 ΜΗΝΕΣ. Ήταν μια ενδιαφέρουσα ιδέα, Kylie, πραγματικά ενδιαφέρουσα. Ευχαριστούμε που υιοθετήσατε την ιδέα. Στο διάολο με την υποστήριξή σας».

Στη συνέχεια, ανέβασε μια εικόνα που περιλάμβανε λεπτομέρειες του αρχείου που είχαν στείλει στην Kylie Jenner σχετικά με την αποπληρωμή του φοιτητικού της δανείου. Έδειξε ότι χρωστά περίπου 48.294,43 λίρες.

Η Betsy, που εργάζεται ως στυλίστρια, σύμβουλος και διευθύντρια δημιουργικής διαχείρισης και συνδέεται με μάρκες όπως η Luis De Javier και η Balenciaga, συνέχισε με την αντιδραστική της κατάθεση. «Δεν είμαι η μοναδική γυναίκα που μπορεί να το πράξει. Κοιτάζω το φοιτητικό μου χρέος. Δούλεψα σκληρά γι' αυτό. Όπως και πολλά άλλα παιδιά της εργατικής τάξης που καταπιάνονται με δύσκολες συνθήκες για να αποκτήσουν γνώση, χωρίς το προνόμιο να μπορούν να υλοποιήσουν αμέσως τις ιδέες τους».

Σε αυτό το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα, η 26χρονη δισεκατομμυριούχος, γνωστή ως KHY, επιδιώκει μια συνεργασία με ένα άλλο ανεξάρτητο brand, το Namillia. Αυτή η εξέλιξη δεν πέρασε απαρατήρητη από την Betsy, που χαρακτήρισε αυτή τη συνεργασία ως «συνεργασία ανέκαθεν απαράδεκτων πρακτικών».

Στη συνέχεια, ανάρτησε ένα άρθρο σχετικά με την εκκίνηση της νέας σειράς ρούχων της Kylie Jenner, προσθέτοντας emojis με το μεσαίο δάχτυλο πάνω στην ανάρτηση. Τέλος, κοινοποίησε ένα στιγμιότυπο ενός μηνύματος από άλλο χρήστη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έλεγε, «Η Kylie παραμένει σιωπηλή σχετικά με τις κατηγορίες, αλλά μίλησε στη Wall Street Journal για το νέο της επιχειρηματικό εγχείρημα».

Στη συνέντευξή της στη Wall Street Journal, η Kylie Jenner είχε δηλώσει, «Δημιουργικά, έχω ένα πολύ ισχυρό όραμα για το πώς θέλω να εκφράζω τον εαυτό μου, τι να φοράω και πώς να αποδίδω το στυλ μου. Πραγματικά, δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να καθορίσει αυτά για μένα».

Η νέα συλλογή θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 1η Νοεμβρίου, ενώ οι θαυμαστές της μπορούν να εγγραφούν ήδη από τώρα για να έχουν πρόσβαση σε επιλεγμένα αντικείμενα μέσω της ιστοσελίδας της.

