Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Έχετε την ανάγκη για ερωτικές περιπέτειες, ίσως και μια νέα συναισθηματική σχέση, εάν είστε αδέσμευτοι. Ίσως να βρεθεί στον δρόμο σας ένα άτομο που θα σας κινήσει την περιέργεια… Στα επαγγελματικά, η αναγνώριση των προσπαθειών σας που τόσο καιρό ελπίζατε, σήμερα μπορεί να γίνει γεγονός! Η αυτοπεποίθηση σας είναι στα ύψη και από εκεί ψηλά προγραμματίζετε τις επόμενες κινήσεις σας.

Ταύρος

Δεν θα μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα στη ζωή σας εάν δεν καταφέρετε να βάλετε σε τάξη τις σκέψεις σας και να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Εάν δεν τα καταφέρνετε μόνοι, υπάρχουν και οι φίλοι να σας βοηθήσουν. Κάποια μικρά και ασήμαντα ίσως προβλήματα υγείας θα σας απασχολήσουν σήμερα και θα αποδιοργανώσουν την ημέρα σας.

Δίδυμοι

Η χαρισματική σας προσωπικότητα και η έντονη ακτινοβολία σας θα σας φέρει στον επίκεντρο που ενδιαφέροντος σήμερα. Μην αφήνετε όμως την κολακεία να σας αποσπάσει την προσοχή και να σας βγάλει από τον δρόμο σας. Ίσως αν μην το αισθάνεστε ακόμη, αλλά λόγω της έντονης και μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλατε στον επαγγελματικό τομέα, το μέλλον σας προδιαγράφεται ασφαλές και ευοίωνο. Συνεχίστε με τον ίδιο ρυθμό.

Καρκίνος

Υπάρχει μια δυσαρμονία στην ατμόσφαιρα και η μέρα σας κάθε άλλο παρά αρμονική θα είναι. Προσοχή θα χρειαστεί στις φιλικές σας σχέσεις, μια και είναι ισχυρό το ενδεχόμενο να υπάρξουν συγκρούσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Ίσως να σας ζητηθεί ή να χρειαστεί να προσφέρετε κάποιο από τον ελεύθερο χρόνο σας για να εργασθείτε αμισθί. Θα ανταμειφθείτε στο άμεσο μέλλον για την προσφορά σας αυτή…

Λέων

Αντλείτε χαρά και καλή διάθεση αναλογιζόμενοι το παρελθόν, γνωρίζετε όμως ότι οι ευκαιρίες για μια νέα ζωή βρίσκονται μπροστά σας. Η μέρα προσφέρει αρκετές ευκαιρίες, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο έρωτας μπορεί να μπει σήμερα στην ζωή σας, από την δικά σας συμπεριφορά όμως θα εξαρτηθεί εάν θα μείνει ή εάν θα ανοίξει την πόρτα για να αποδράσει την ίδια κιόλας μέρα.

Παρθένος

Δυσκολίες και εντάσεις χαρακτηρίζουν την εργασιακή σας μέρα. Σας λείπει η πλήρης εικόνα για να μπορέσετε να χειριστείτε τις καταστάσεις με επιτυχία. Φροντίστε να βρείτε τα κομμάτια που λείπουν και ενεργήστε μετά… Θα μπορούσατε να θέστε σε εφαρμογή κάποιες νέες δημιουργικές σας ιδέες στον επαγγελματικό τομέα που θα αποδώσουν σημαντικά στο εγγύς μέλλον, εάν έχετε σαφή εικόνα και στόχους.

Ζυγός

Χωρίς να το συνειδητοποιείτε είστε σε αναζήτηση συντρόφου! Μην συμβιβάζεστε με τίποτε λιγότερο από τα όνειρα σας και μην αφήνετε να σας παρασύρουν οι γύρω σας, επηρεάζοντας τις επιλογές σας. Καινούργιες προοπτικές ανοίγονται μπροστά σας και αν δεν δειλιάσετε ή δεν κάνετε πίσω από έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες σας, θα καταγράψετε σημαντικές επιτυχίες στο μέλλον.

Σκορπιός

Θα πρέπει να επιδείξετε πνεύμα δικαιοσύνης καθώς θα χειρίζεστε τις καταστάσεις που θα προκύψουν. Εάν είστε δίκαιοι και τίμιοι απέναντι στους γύρω σας έχετε πολλές περισσότερες πιθανότητες να πετύχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ήρθε επίσης η ώρα της σοβαρής σκέψη και της λήψης αποφάσεων σε εργασιακά θέματα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσετε την κατάσταση κατάματα και να επιλέξετε πορεία…

Τοξότης

Όλο και κάποια αφορμή για γιορτή και ξεφάντωμα θα υπάρχει σήμερα στην ζωή σας. Χαρείτε τις χαλαρές στιγμές με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Μην παραμελείτε όμως τις επαγγελματικές ή κοινωνικές σας υποχρεώσεις. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια ισορροπία για να μην το μετανιώσετε αργότερα.

Αιγόκερως

Τα χειρότερα έχουν περάσει και μπορείτε να αντικρίσετε και πάλι τον ήλιο κατάματα, μετά από μια δύσκολη περίοδο. Πήρατε τις αποφάσεις που έπρεπε για τις επόμενες κινήσεις σας και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε μπροστά. Ωστόσο υπάρχει έντονα ο κίνδυνος να ερωτευθείτε για μια ακόμη φορά το λάθος για σας άτομο. Επιτέλους θα πρέπει να ωριμάσετε και να θέστε νέα κριτήρια για τους επίδοξους ερωτικούς σας συντρόφους.

Υδροχόος

Αισθάνεστε πολύ καλά, ισορροπημένοι, χαρούμενοι, σχεδόν ευτυχισμένοι! Απολαύστε την ανέφελη μέρα σας και διαφυλάξτε την σαν κόρη οφθαλμού για τις πιο απαιτητικές στιγμές του μήνα που έρχονται… Μετά από πολλή και σοβαρή σκέψη αποφασίζετε να θέσετε τέρμα σε κάτι που σας δημιουργούσε άγχος και ανησυχία. Πετάξτε από την ζωή σας ότι αισθάνεστε ότι δεν είναι άξιο διατήρησης και επικεντρωθείτε στα ωφέλημα.

Ιχθείς

Ίσως διαπιστώσετε σήμερα, ότι το να καταγράφετε επιτυχίες, δημιουργεί την προσδοκία και για ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα στο άμεσο μέλλον, κάτι που μάλλον σας αγχώνει. Υποσυνείδητα κάνετε τον απολογισμό της τελευταίας περιόδου, τις μάχες που χάσατε, αυτές που κερδίσατε. Οι εμπειρίες όμως που αποκτήσατε είναι ανεκτίμητες και θα σας βοηθήσουν να κάνετε τα επόμενα βήματα σας προς την ωριμότητα.

