Στο πλαίσιο μιας πρόσφατης έρευνας, που διεξήχθη από την Redfield & Wilton Strategies, περισσότεροι από 1.500 συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν, κατά τη γνώμη τους, πρέπει να υπάρχει σωματική επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων, ώστε να θεωρείται απιστία προς έναν τρίτο άνθρωπο. Οι απαντήσεις ανέδειξαν ένα πρώτο θετικό στοιχείο για τους φανατικούς μονογαμικούς: Το 55% των ενηλίκων όλων των ηλικιών συμφώνησε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, απιστία μπορεί να θεωρηθεί και μια σχέση χωρίς να έχει υπάρξει σωματική επαφή.

Κι εδώ είναι το σημείο που οι διαφορές μεταξύ του πώς κάθε γενιά αντιλαμβάνεται τις σχέσεις και τους «κανόνες» που τη διέπουν αρχίζουν να γίνονται ενδιαφέρουσες: Από τα άτομα που ανήκουν στην Gen Z -δηλαδή αυτά που έχουν γεννηθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως τις αρχές του 2010- μόνο το 48% θεωρεί ότι μια μη σωματική επαφή θα μπορούσε να θεωρηθεί απιστία. Το ίδιο ποσοστό σκαρφάλωνε στο 55% στις απαντήσεις που έδωσαν οι millennials -γεννημένοι από το 1981 έως το 1996- και στο 58% σε ό,τι αφορά στους Gen X, δηλαδή τους γεννημένους μεταξύ 1964 και 1980.

Συμπερασματικά, όσο νεότερος είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο πιθανό είναι να αποδεχθεί συμπεριφορές που για τους μεγαλύτερους συνιστούν απιστία ως φυσιολογικές, όπως για παράδειγμα ένα βλέμμα, ένα αθώο φλερτ ή μια διαδικτυακή επικοινωνία.

Τι κρύβεται πίσω από την αλλαγή νοοτροπίας;

Η είσοδος του διαδικτύου σε κάθε πτυχή της ζωή μας έχει παίξει αναμφισβήτητα το δικό της ρόλο στις μεταβολές της νοοτροπίας σχετικά με τους «κανόνες» που διέπουν τις ερωτικές σχέσεις. Μεγαλώνοντας σε ένα ψηφιακό τοπίο, η αντίληψη της Gen Z είναι πολύ διαφορετική από αυτή των millennials ή των Gen Xers. Αυτές οι δύο γενιές υποδέχτηκαν το διαδίκτυο έχοντας ήδη διαμορφωμένες κοινωνικές σχέσεις στον πραγματικό κόσμο και μια λιγότερο εύπλαστη αίσθηση του εαυτού τους ήδη σε ισχύ. Αντίθετα, η Gen Z έχει χτίσει σε μεγάλο βαθμό, τόσο την εικόνα του εαυτού της, όσο και τις σχέσεις της μέσα από τον κόσμο του διαδικτύου.

Έτσι, λοιπόν, αιτιολογείται, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, το ότι κάθε γενιά αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τις ανθρώπινες σχέσεις, το τι συνιστά φλερτ, δέσμευση, προδοσία. Σύμφωνα με την θεραπεύτρια Kari Rusnak, αυτό που είναι σημαντικό για όλες τις ηλικίες είναι οι άνθρωποι που ανήκουν σε μια σχέση να συμφωνούν ως προς τους «κανόνες» που διέπουν το δεσμό τους, το τι τους «επιτρέπεται» να κάνουν και τι όχι, το τι θα ενοχλούσε το άλλο άτομο και τι είναι εντάξει.

