Η σημαντικότητα των φαντασιώσεων είναι παραπάνω σημαντική από όσο νομίζετε

Υπάρχουν ακατάλληλες φαντασιώσεις; Ομολογώ πως πριν σου γράψω, μπήκα στη διαδικασία όχι μόνο να το σκεφτώ αλλά και να ρωτήσω. Έλαβα διάφορες απαντήσεις. Άλλοι στην ερώτηση «Ποια είναι η μεγαλύτερη σου φαντασίωση», έριξαν «άκυρο» με χιούμορ δίνοντας ήδη την απάντηση. Άλλοι (οι πιο θαρραλέοι) μου είπαν κατά λέξη την φαντασίωση και οι απαντήσεις τους με έκαναν απευθείας να κάνω διάφορες σκέψεις αλλά και εικόνες.

Τι θα πει φαντασίωση; Με ρώτησε κάποιος και ήμουν σίγουρη πως ήξερε ακριβώς την ερώτηση αλλά δεν γνώριζε πως να τοποθετήσει την απάντηση του. Να μιλήσω για ακατάλληλες φαντασιώσεις ή πιο light παραδείγματα;

Να μιλήσεις για ότι θες, του απάντησα

Το αν μια φαντασίωση είναι κατάλληλη ή ακατάλληλη, sorry not sorry, αλλά έχει εξ ολοκλήρου να κάνει με εσένα, κι αν δεν γνωρίζεις ποιος είναι ο απώτερος σκοπός των φαντασιώσεων σου, τότε είναι λογικό να αισθάνεσαι ένα μπέρδεμα στο να διακρίνεις μια «καλή» ή «κακή» φαντασίωση.

Δεν υπάρχουν καλές, κακές, κατάλληλες ή ακατάλληλες φαντασιώσεις ωστόσο. Υπάρχουν απλά φαντασιώσεις και ο σκοπός τους είναι να σε ερεθίσουν σωματικά, εγκεφαλικά αλλά και ψυχικά. Το γιατί θέλεις να κάνεις μια φαντασίωση πράξη ή το γιατί σου έχει κολλήσει στο μυαλό μια ερωτική σκέψη ή ένας άνθρωπος που θα πρωταγωνιστεί σε αυτή την εικόνα, ομολογουμένως το γνωρίζεις μόνο εσύ και αυτό είναι οκ. Είναι οκ, γιατί το να φαντασιώνεσαι το οτιδήποτε δεν κρίνει το τι άνθρωπος είσαι. Παρά μόνο το τι θέλεις.

Οι «βοηθητικές» φαντασιώσεις

Υπάρχουν σκέψεις που σε ερεθίζουν σεξουαλικά με σκοπό να πετύχεις πιθανόν ένα οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα συνήθως έχει να κάνει με την ικανοποίηση σου, είτε σε εγκεφαλικό είτε σε σωματικό επίπεδο. Υπάρχει η προσωπική ικανοποίηση αν βρίσκεσαι μόνος ή μόνη και φυσικά υπάρχει παράλληλα και η ικανοποίηση κάποιου άλλου, αν έχεις παρτενέρ, που για κάποιο λόγο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι αρκετός για να σε οδηγήσει στην κορύφωση. Αυτό μπορεί να είναι παροδικό, μπορεί όμως και όχι.

Αν χρειάζεται λοιπόν να σκέφτεσαι στο σεξ άλλα πράγματα που σε ερεθίζουν περισσότερο από τον άνθρωπο που έχεις επιλέξει για αυτή την πράξη, τότε είναι πολύ πιθανό να μην είναι και ο κατάλληλος άνθρωπος για να βρίσκεται δίπλα σου.

Οι φαντασιώσεις είναι προσωπική υπόθεση

Εσύ ξέρεις γιατί και πώς θα τις χρησιμοποιήσεις για να επιτύχεις όποια σεξουαλική ή ερωτική εμπειρία θέλεις με τον δικό σου τρόπο να ζήσεις. Γεγονός είναι ότι μπορεί να φαντασιώνεσαι το οτιδήποτε, αφού οι φαντασιώσεις για τον καθένα μας διαφέρουν. Κάποιος ή κάποια μπορεί να φαντασιώνεται το πιο μικρό και αθώο πράγμα ενώ ένας άλλος άνθρωπος το πιο ακραίο ή το πιο παράξενο. Και αυτό όμως πάλι είναι υποκειμενικό και σχετικό, διότι κάτι που στα δικά μου μάτια φαντάζει υπερβολικό, για κάποιον άλλο ίσως να είναι όλα όσα χρειάζεται στη προσωπική και σεξουαλική του ζωή.

Δεν τίθεται θέμα ηθικής στις φαντασιώσεις

Αντιθέτως, έχεις το δικαίωμα να σκέφτεσαι, να οραματίζεσαι και να φαντασιώνεσαι ότι θέλεις κι αν είσαι τυχερός, ευχόμαστε και να τα ζήσεις όλα αυτά. Όχι μόνο εσύ, αλλά όλοι μας. Από τα πιο «μικρά», μέχρι τα πιο «μεγάλα» μας. Μη ξεχνάς όμως το εξής: Οι ενοχές μπορεί να είναι δυσάρεστες ή ένας σημαντικός λόγος για να πας κόντρα στις φαντασιώσεις σου, όμως δεν παύουν να εξακολουθούν να λειτουργούν στον ερωτικό τομέα ως διεγερτικά. Γιατί να ενοχοποιούμε λοιπόν κάτι τόσο φυσιολογικό και υγιές ως διαδικασία; Εμείς γνωρίζουμε εάν το αξίζουμε αυτό.

Σε αλλά νέα, τίποτα δεν μπορεί να πάει λάθος αν χρησιμοποιήσεις με σύνεση και μέτρο τις φαντασιώσεις σου. Τίποτα γιατί δεν παύεις να απολαμβάνεις αυτές τις σκέψεις και φυσικά να σε ερεθίζουν. Άλλοι ερεθίζονται περισσότερο σωματικά, κι άλλοι εγκεφαλικά και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να έχεις την κρίση να αναγνωρίζεις τα όρια, τις αρχές αλλά και τις αξίες των ανθρώπων που συνευρίσκεσαι, τοποθετώντας πάντα τον εαυτό σου στην πρώτη θέση της αναγνώρισης όλων αυτών.

Όσο υπάρχει θέληση, υπάρχει και αρμονία

Κι αν κρατάς μυστικό, έχω να σου πω πως όλα γίνονται ακόμα καλύτερα όταν υπάρχει και φαντασία. Γιατί τους δρόμους στους οποίους μπορεί να σε οδηγήσει η φαντασία σου, μόνο αν είσαι θαρραλέος μπορείς να τους εξερευνήσεις. Εύχομαι να είσαι τυχερός λοιπόν και ακόμα περισσότερο τολμηρός για να μπορείς να πραγματοποιείς πάντα όλα όσα το μυαλό σου, σου επιβάλλει.

Φαντάζομαι το γνωρίζεις ήδη πως τότε θα μιλάμε για έναν άνθρωπο όχι απλά ευχαριστημένο, μα πιο πολύ ολοκληρωμένο γιατί η σεξουαλική απενοχοποίηση είναι το άλφα και το ωμέγα στη ζωή μας.

