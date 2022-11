Ρόμπι Γουίλιαμς: Βρέθηκε ο «τυχερός» που θα τραγουδήσει στο Μουντιάλ - «Πόρτα» από Dua Lipa, Rod Stewart και Shakira

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς υπερασπίστηκε την απόφασή του να εμφανιστεί στο Μουντιάλ, στο Κατάρ, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν υποκριτικό να μην πάει.

Τα σχόλιά του έρχονται μετά την επιβεβαίωση των αστέρων Dua Lipa, Rod Stewart και Shakira ότι θα μποϊκοτάρουν την αυριανή τελετή έναρξης της διοργάνωσης.

Ο διάσημος τραγουδιστής έχει επικριθεί για την εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο παρά τη διεθνή καταδίκη του Κατάρ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ποινικοποίησης της ομοφυλοφιλίας και των δεσμών του με τον ισλαμικό εξτρεμισμό.

EXCLUSIVE. Robbie Williams: "It would be hypocritical of me not to go" to #Qatar



He tells me: "I don't condone any abuses of human rights anywhere. But if we're not condoning human rights abuses anywhere, I wouldn't even be able to perform in my kitchen"https://t.co/CwS7wTsMpX