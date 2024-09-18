Στο συμπέρασμα πως οι επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες κατά μελών της Χεζμπολάχ σε Συρία και Λίβανο αποτελούν κοινή επιχείρηση μεταξύ της Μοσάντ και των IDF καταλήγουν σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους διάφορα ξένα μέσα ενημέρωσης όσον αφορά λεπτομέρειες γύρω από τη χθεσινή επίθεση.

Συγκεκριμένα, η Jerusalem Post, το Reuters, οι New York Times, το CNN, το Al-Monitor, ο Axios και άλλα μέσα επισημαίνουν ότι οι Ισραηλινοί αποφάσισαν να ανατινάξουν τους βομβητές που είχαν πάνω τους μέλη της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και τη Συρία χθές, Τρίτη, επειδή πίστευαν ότι η σιιτική παραστρατιωτική οργάνωση μπορεί να έχει ανακαλύψει την κρυφή επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το Ισραήλ φαίνεται να έκρυψε εκρηκτικό υλικό σε μια νέα παρτίδα βομβητών που κατασκευάζονται στην Ταϊβάν και εισάγονται στον Λίβανο. Ωστόσο, η ταϊβανέζικη εταιρεία Gold Apollo αρνήθηκε ότι κατασκεύασε η ίδια τις συσκευές, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία BAC Cosulting KFT με έδρα την Βουδαπέστη κατασκεύασε το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιώντας την άδεια επωνυμίας της Gold Apollo.

Ξένες αναφορές επισημαίνουν ότι οι συσκευές παραποιήθηκαν πριν φτάσουν στη Χεζμπολάχ. Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως πρόκειται για το μοντέλο AP924 της Gold Apollo, αν και τρία άλλα μοντέλα Gold Apollo έχουν επίσης αναγνωριστεί σε φωτογραφίες που κυκλοφορούν.

Πώς οι βομβητές άρχισαν να εκρήγνυνται

Ανώτερη πηγή στο Reuters, ανέφερε ότι η υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, η Μοσάν ττοποθέτησε εκρηκτικά μέσα σε 5.000 βομβητές μήνες πριν από την επίθεση. Μέσα στους βομβητές φέρεται να εμφυτεύτηκαν μερικά γραμμάρια εκρηκτικού μηχανισμού δίπλα στην μπαταρία κάθε βομβητή, μαζί με έναν διακόπτη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πυροδότηση των εκρηκτικών.

Επίσης, αναφορές κάνουν λόγο για έναν ήχο που ακούστηκε στις συσκευές επικοινωνίας κλήθηκαν πριν από την έκρηξη για μερικά δευτερόλεπτα ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα όποιος δεχόταν την κλήση να την πάρει και να τραυματιστεί στο μέγιστο.

Ο Yossi Melman, συγγραφέας του Spies Against Armageddon και άλλων βιβλίων για τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, ανέφερε για το περιστατικό: «Γνωρίζουμε ότι η Μοσάντ είναι σε θέση να διεισδύσει ξανά και ξανά στη Χεζμπολάχ» πρόσθεσε.

«Ενισχύει την πιθανότητα κλιμάκωσης της συνοριακής κρίσης σε πόλεμο» προειδοποίησε ο Melman και υποστηρίζει ότι ήταν «περισσότερο ένδειξη πανικού» επειδή, ενώ έδειξε μια εξαιρετική ικανότητα να χτυπήσει την καρδιά της Χεζμπολάχ, δεν ήταν ούτε πολύ στοχευμένο, ούτε θα άλλαζε την ευρύτερη στρατηγική εικόνα. «Δεν βλέπω καμία πρόοδο» είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.