Για ακόμη μία φορά η Rihanna προκαλεί… Αυτή τη φορά οι θαυμαστές της την «κράζουν», καθώς η καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε να ποζάρει ως καλόγρια για τις ανάγκες μιας φωτογράφισης.

Μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που γράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πρόκειται για «απάνθρωπες» εικόνες, σύμφωνα με τη «Mirror.

Η προκλητική επιλογή των ρούχων της σούπερ σταρ στο εξώφυλλο του περιοδικού «Interview» προκάλεσε την έντονη αντίδραση της χριστιανικής κοινότητας.

Η 36χρονη Rihanna, μητέρα δύο παιδιών, αναδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της, φορώντας μια ασπρόμαυρη στολή, το παραδοσιακό ένδυμα που φορούν οι μοναχές. Συμπλήρωσε την εμφάνισή της με ένα έντονο κόκκινο κραγιόν και άφησε το πουκάμισό της ξεκούμπωτο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, πολλοί χρήστες και θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν άφησαν ασχολίαστη τη συγκεκριμένη εμφάνιση. Ένας χρήστης έγραψε: «Αγαπώ τη Rihanna, αλλά ποτέ δεν κατάλαβα την εμμονή με τη σεξουαλικοποίηση των θρησκευτικών αναπαραστάσεων».

Αρκετοί θαυμαστές κατακεραύνωσαν τη διάσημη καλλιτέχνιδα και αναρωτήθηκαν γιατί επέλεξε, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «να κοροϊδέψει τη θρησκεία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.