Η Μάργκοτ Ρόμπι αποχαιρέτησε το χαρακτηριστικό χρώμα που είχαν τα μαλλιά της στην ταινία «Barbie» και υιοθέτησε μία νέα απόχρωση για την επερχόμενη ταινία «A Big Bold Beautiful Journey» στο πλευρό του Κόλιν Φάρελ.

H ηθοποιός εθεάθη στα γυρίσματα της ταινίας στην Καλιφόρνια με μακριά μαλλιά με αφέλειες σε απόχρωση ξανθό-μελί.

Η νέα ταινία της Sony Pictures σηματοδοτεί την πρώτη παραγωγή της μετά το θρίαμβο της «Barbie».

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη λεπτομέρειες της πλοκής, η ταινία περιγράφεται ως «μια ευφάνταστη ιστορία δύο αγνώστων και του απίστευτου ταξιδιού που τους συνδέει» σύμφωνα με το Variety.

Είναι η τρίτη ταινία μεγάλου μήκους για τον σκηνοθέτη Kogonada, σε σενάριο του Σεθ Ράις. Η αλλαγή αυτή δεν αποτελεί έκπληξη για τη διάσημη πρωταγωνίστρια, η οποία συνηθίζει να κάνει ανάλογα με τους ρόλους που υποδύεται.

Στο παρελθόν είχε σγουρά, ανοιχτά καστανά μαλλιά για τον ρόλο της στην ταινία «Mary Queen of Scots» της Τζόσι Ρουρκ το 2018 και σκούρα μαλλιά για την ταινία «Amsterdam» σε σκηνοθεσία, σενάριο και παραγωγή του Ντέιβιντ Ο. Ράσελ το 2021, όπως αναφέρει το People.

