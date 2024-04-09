Robert Downey Jr: Απάντησε στο αστείο του Jimmy Kimmel περί εθισμού…

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. σχολίασε για πρώτη φορά το αστείο του παρουσιαστή της βραδιάς των Όσκαρ Τζίμι Κίμελ για την ιστορία του εθισμού του.

Στην 96η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ ο Τζίμι Κίμελ ήταν για τέταρτη φορά από το 2017 οικοδεσπότης.

Κατά τον εναρκτήριο μονόλογό του, ο Αμερικανός κωμικός, σεναριογράφος και παρουσιαστής έκανε ένα αστείο αναφερόμενος στην ιστορία του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. όσον αφορά την κατάχρηση ουσιών.

«Αυτό είναι το υψηλότερο [highest] σημείο της μακράς και λαμπρής καριέρας του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζόυνιορ, καλά, ένα από τα υψηλότερα σημεία» είπε ο Κίμελ, αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο ηθοποιός είναι νηφάλιος. Η λέξη «high» χρησιμοποιείται για την κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Όταν ο ηθοποιός ακούμπησε τη μύτη του σε ένδειξη αναγνώρισης, ο Κίμελ ρώτησε: «Μήπως είναι κίνηση για ναρκωτικά;». Τότε ο ηθοποιός έκανε χειρονομία στον Κίμελ να προχωρήσει.

Robert Downey Jr. Responds to Jimmy Kimmel's Joke About Him at 2024 Oscars: 'I Don't Care' https://t.co/dm2NObVqWE — People (@people) April 8, 2024

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. ρωτήθηκε για το αστείο σε συνέντευξη στο Esquire και απάντησε: «Δεν με νοιάζει. Λατρεύω τον Τζίμι Κίμελ. Νομίζω ότι είναι εθνικός θησαυρός».

Ο Ντάουνι Τζούνιορ κέρδισε το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου στην τελετή για τον ρόλο του ως Λιούις Στράους στην ταινία «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα απαίσια παιδικά μου χρόνια και την Ακαδημία, με αυτή τη σειρά», είπε ο ηθοποιός όταν παρέλαβε το βραβείο.

Το αστείο του Τζίμι Κίμελ προκάλεσε κριτική από θαυμαστές, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο παρουσιαστής δεν θα έπρεπε να κάνει αστείο με τις μάχες του ηθοποιού με τον εθισμό.

Από το 1996 έως το 2001, ο ηθοποιός συνελήφθη πολλές φορές για αδικήματα που συνδέονται με ναρκωτικά. Το 1999, εξέτισε 12 μήνες φυλάκιση, αφού δεν πέρασε επανειλημμένα τα τεστ ναρκωτικών με εντολή του δικαστηρίου. Είναι νηφάλιος από τον Ιούλιο του 2003.

Ο πρώην πρόεδρος των Marvel Studios, David Maisel, αποκάλυψε πρόσφατα ότι έπρεπε να αγωνιστεί για να γίνει δεκτός ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ως «Iron Man», επειδή το διοικητικό συμβούλιο θεώρησε ότι ήταν «τρελό να επενδύσεις το μέλλον της εταιρείας στα χέρια ενός εξαρτημένου».

Η ταινία του 2008 είχε εισπράξεις πάνω από 585 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Από τότε ο ηθοποιός επανέλαβε τον ρόλο του «Iron Man» σε δύο συνέχειες και σε τέσσερις ακόμη ταινίες Avengers, Captain America: Civil War και Spider-Man: Homecoming.

Απαντώντας στην ερώτηση αν θα επέστρεφε ποτέ στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel σε συνέντευξη στο Esquire, ο Ντάουνι Τζούνιορ είπε: «Με ευχαρίστηση. Είναι πολύ αναπόσπαστο μέρος του DNA μου. Αυτός ο ρόλος με διάλεξε. Και κοιτάξτε: "Λέω πάντα, ποτέ μα ποτέ μην στοιχηματίζετε ενάντια στον πρόεδρο των Marvel Studios, Κέβιν Φάιγκι. Είναι χαμένο στοίχημα. Πάντα θα κερδίζει"».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

