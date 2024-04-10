Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 10 Απριλίου 2024

Κριός

Αντλείτε δύναμη και σιγουριά από κάποιο άτομο του περιβάλλοντος σας! Ακούστε τις συμβουλές του, μια και είναι αποστασιοποιημένο από το πρόβλημα που σας απασχολεί και μπορεί να δει με πιο καθαρή ματιά από σας. Μια σπουδαία ευκαιρία θα βρεθεί στον δρόμο σας σήμερα και αν την αδράξετε θα σας χαρίσει σημαντικές επιτυχίες στο άμεσο μέλλον.

Ταύρος

Περιμένετε κάποιες θετικές εξελίξεις και αυτές σίγουρα θα έρθουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μείνετε με σταυρωμένα χέρια. Κινηθείτε έξυπνα και εμπνευσμένα για να επισπεύσετε τις εξελίξεις. Νέο ενδιαφέρον στον επαγγελματικό τομέα θα σας δώσει φτερά και η δημιουργική σας πλευρά μπορεί να ανθίσει και πάλι. Επενδύστε στη φαντασία σας και θα μεγαλουργήσετε.

Δίδυμοι

Η μέρα είναι υπέροχη για να αναθερμάνετε την σχέση σας με τα αγαπημένα σας άτομα. Τα προβλήματα σε άλλους τομείς της ζωής σας φαίνεται να επιλύονται, καιρός να ασχοληθείτε και με τις προσωπικές σας σχέσεις. Έχετε την ανάγκη να βρείτε τις ισορροπίες σας μέσα στη σχέση σας. Ρυθμίστε τις υποθέσεις σας με τέτοιο τρόπο ώστε να βρείτε τον χρόνο να το ασχοληθείτε σοβαρά.

Καρκίνος

Είστε λίγο χαοτικοί στην σκέψη και στην πράξη σήμερα και αυτό δεν σας βοηθάει καθόλου να διεκπεραιώσετε τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας. Ηρεμήστε και βάλτε σε μια τάξη το μυαλό σας. Κατά την σημερινή μέρα σημαντικό είναι να αποφύγετε την πεπατημένη και να αναζητήσετε νέους τρόπους έκφρασης ή χειρισμού των καταστάσεων που θα προκύψουν. Ένα άτομο ίσως φωτίσει κάποια άγνωστα μονοπάτια μέσα σας που θα σας οδηγήσουν σε μια νέα περιπέτεια.

Λέων

Είναι μια καλή μέρα η σημερινή για να λύσετε εκκρεμείς οικογενειακές υποθέσεις. Η ευγένεια και η γενναιοδωρία του χαρακτήρα σας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της μέρας, εάν καταφέρετε να χαλαρώσετε και αφεθείτε να εκφραστείτε ελεύθερα.

Παρθένος

Το πλανητικό σκηνικό δεν θα σας φέρει μάνα εξ ουρανού, ούτε και ο από μηχανής θεός θα φροντίσει για τα οικονομικά σας προβλήματα. Σηκώστε τα μανίκια και με ρεαλισμό μεθοδεύστε τις κινήσεις εκείνες που θα σας ανακουφίσουν. Αισθάνεστε αρκετά τρωτοί και χρειάζεστε την αγάπη και την στήριξη των γύρω σας, κυρίως των αγαπημένων σας προσώπων. Μέρα είναι και θα περάσει…

Ζυγός

Όσο φορτωμένη και να είναι η μέρα σας, όσες δυσκολίες και αν έχετε να αντιμετωπίσετε, μην ξεχνάτε ποτέ να ευχαριστείτε για όσα καλά έχετε και να χαίρεστε την ζωή σας. Ο θυμός ωστόσο και η επικριτική σας διάθεση θα σας δημιουργήσει προβλήματα με τους γύρω σας. Ακόμη και το χιούμορ σας μπορεί να παρεξηγηθεί.

Σκορπιός

Το πλανητικό σκηνικό φέρνει εντάσεις και σημαντικές λογομαχίες, είτε με μέλη της οικογένειας σας, είτε με φιλικό πρόσωπο. Θα πρόκειται για σύγκρουση μεγατόνων που μπορεί να προκαλέσει διακοπή σχέσεων. Στα επαγγελματικά σας η προσπάθεια και η σκληρή δουλειά είναι μεν σημαντικοί παράγοντες, πρέπει όμως να ξέρετε και προς τα πού οδηγείτε την καριέρα σας. Βάλτε στόχους και ακολουθήστε σταθερή πορεία.

Τοξότης

Η μέρα θα σας δώσει εξαιρετική ενέργεια αλλά και μια δόση σοφίας να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Προβλήματα συναισθηματικής φύσης μπορούν να επιλυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσέξτε την υγεία σας σήμερα, γιατί υπάρχουν και οι γρύπες. Προληπτικά πάρτε καμία βιταμίνη, μήπως και προλάβετε τα χειρότερα. Από σήμερα μέχρι το τέλος του μήνα φανείτε συνετοί αναφορικά με την υγεία σας και την φυσική σας κατάσταση…

Αιγόκερως

Θα έρθετε αντιμέτωποι με τον εαυτό σας σήμερα, μια και θα κληθείτε να παλέψετε με τις φοβίες σας, αναφορικά με τον συναισθηματικό σας δεσμό. Μην αναζητάτε απαντήσεις στον σύντροφό σας, γιατί εσείς είστε το πρόβλημα που θα πρέπει να λύσετε…Κατά τα άλλα, ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με την υγεία και την ευεξία σας, που την παραμελήσατε αισθητά τον τελευταίο καιρό.

Υδροχόος

Ίσως να είστε λίγο κακοδιάθετοι σήμερα αλλά δεν θα πρέπει να αφήσετε την μέρα να πάει χαμένη. Προσαρμοστείτε στα δεδομένα της στιγμής ή της εποχής και αντιμετωπίστε με θετική διάθεση τις προκλήσεις. Δεν είναι η καριέρα όλη σας η ζωή και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσετε. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στον επαγγελματικό τομέα, μην τα μεταφέρετε στην σχέση σας, γιατί θα βλάψετε και την προσωπική σας ζωή.

Ιχθείς

Κάτι θα φέρει τις φοβίες σας και τις αγωνίες σας στην επιφάνεια και θα σας αποσυντονίσει. Μην τους δίνετε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που τους πρέπει και ταλαιπωρείστε άδικα. Απωθήστε τις άσχημες σκέψεις. Έχετε την σπάνια ευκαιρία το σώμα και το πνεύμα σας να βρουν στην τέλεια ισορροπία! Θα πρέπει να αφήσετε χώρο για περισσότερη πνευματικότητα στην ζωή σας, κάτι που θα επηρεάσει με θετικό τρόπο και την φυσική σας κατάσταση.

