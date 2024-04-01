Η Rihanna είναι σέξι… Η διάσημη καλλιτέχνιδα δημοσίευσε φωτογραφίες με εσώρουχά της -είχε καιρό να το κάνει- και ξεπέρασε τα 2, 7 εκατ. likes μέσα σε ελάχιστες ώρες.

Στην ανάρτησή της, η Rihanna ποζάρει στον φακό με τη νέα της εμφάνιση, φορώντας διάφορα σετ εσωρούχων, μεταξύ άλλων, σε ανοιχτό μπλε και ανοιχτό μοβ χρώμα. Η 36χρονη σταρ της ποπ και R&B επέστρεψε στις αποκαλυπτικές δημοσιεύσεις στο Instagram, μετά από ένα διάστημα απουσίας της από τα social media.

Τι να πρωτογράψει κάποιος για τη... «RiRi», που ειδικά τα τελευταία χρόνια κι ενώ έχει να κυκλοφορήσει δίσκο από το Anti το 2016, βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο, επανεφευρίσκοντας τον εαυτό της και αναζωογονώντας τη σχέση της με το κοινό της με τους πιο απρόσμενους τρόπους.

Η εμφάνισή της στο ημίχρονο του Super Bowl το 2023 όπου αποκάλυψε τον ερχομό του δεύτερου παιδιού της σε ένα φαντασμαγορικό σόου, ρίχνοντας το ίντερνετ είναι η τελευταία απόδειξη αυτού ακριβώς. Γεννήθηκε το 1988 ως Robyn Rihanna Fenty στο χωριό St. Michael των Μπαρμπέιντος (Barbados) και μέχρι σήμερα οι συγγενείς και τα αγαπημένα της πρόσωπα την αποκαλούν «Robyn». Αν και οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν 14 ετών, η ίδια είναι πάντα στο πλευρό των δυο μικρότερων αδελφών της, Rajad και Rorrey Fenty.

Το πρότυπο της ήταν η Madonna, ως μια pop star που καταφέρνει να εξελίσσεται και να ανανεώνεται διαρκώς. Δεν έχει κρύψει ποτέ ότι το προσωνύμιο «Black Madonna» είναι κάτι που θέλει να περιγράφει αποκλειστικά εκείνη.

