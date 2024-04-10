Rihanna-A$AP Rocky: Το ειδύλλιό μας είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη

Η φιλία προηγήθηκε του ειδυλλίου για τη Rihanna και τον A$AP Rocky. Σε ένα νέο εξώφυλλο για το «Interview», η 36χρονη σούπερ σταρ του «We Found Love» αποκάλυψε ότι γνώριζε τον A$AP αρκετά χρόνια πριν επισημοποιήσουν τη σχέση τους.

Οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν για πρώτη φορά όταν συνεργάστηκαν σε ένα remix του single «Cockiness (Love It)» της Rihanna το 2012 και ερμήνευσαν το κομμάτι στα MTV Video Music Awards. Την επόμενη χρονιά συμπρωταγωνίστησαν στο βίντεο κλιπ του A$AP, «Fashion Killa», και ενώ δεν άρχισαν να βγαίνουν επίσημα μέχρι τα τέλη του 2019, η σχέση τους ήταν δυνατή.

«Είδαμε τη μόδα το ίδιο. Καταλήξαμε συχνά στους ίδιους κύκλους», δήλωσε η Rihanna. «Και μετά από αυτό, όταν μεγαλώσαμε, καταλήξαμε να υποστηρίζουμε ο ένας τις μάρκες και τα προϊόντα και το δημιουργικό του άλλου συνεχώς. Εγώ φορούσα τα δικά του, αυτός εμφανιζόταν στις παρουσιάσεις μου».

Το να περνάει χρόνο ο ένας γύρω από τον άλλον επέτρεψε στο ζευγάρι να αποκτήσει εικόνα για το πώς ο ένας προσεγγίζει τον έρωτα του άλλου πριν ξεκινήσει το ειδύλλιο. «Τον έχω δει σε σχέσεις. Με έχει δει σε σχέσεις. Έχουμε δει ο ένας τον άλλον εκτός σχέσεων.

Ξέραμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε και τα προβλήματα που θα μπορούσαμε να φέρουμε ο ένας στη ζωή του άλλου. Μπορούμε να φτιάξουμε ή να διαλύσουμε ο ένας την καρδιά του άλλου. Και έτσι, αρχίσαμε να βγαίνουμε με πολλή προσοχή», πρόσθεσε η καλλιτέχνιδα.

Και η Rihanna πρόσθεσε: «Απλά άφησα ό,τι ήταν να συμβεί, να συμβεί. Σκέφτηκα, ''Αυτό είναι ένα λουλούδι, είτε θα πεθάνει είτε θα ανθίσει. Αλλά θα το αφήσω να αποφασίσει μόνο του''».

Η Rihanna και ο A$AP επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2020 και έκτοτε έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

