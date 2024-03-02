Λογαριασμός
Rihanna: Ήρθε, «τσέπωσε» 6,3 εκατ. δολάρια και απήλθε – Τι έγινε στη γαμήλια συναυλία του πλουσιότερου ανθρώπου στην Ινδία

Το 2018 οργάνωσε τον ακριβότερο γάμο στην Ινδία για την κόρη του, όπου τραγούδησε η Beyonce

Ινδία

Οι θαυμαστές της Rihanna είπαν ότι έκανε το «ελάχιστο» για μια γαμήλια συναυλία του γιου του πλουσιότερου άνδρα της Ινδίας, στην οποία πληρώθηκε 6,3 εκατ. δολάρια, για ένα 90λεπτο σετ, σύμφωνα με τη «Daily Mail». 

Η Rihanna, ο ιδιοκτήτης της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, και η Ιβάνκα Τραμπ έδωσαν το «παρών» στις χλιδάτες εορταστικές εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Μουκές Αμπάνι, ο επιχειρηματίας με τη μεγαλύτερη περιουσία στην Ασία, προκειμένου να γιορτάσει τον επικείμενο γάμο του γιου του. Ο Μουκές Αμπάνι λέγεται ότι έχει περιουσία που αγγίζει τα 114 δισ. δολάρια. 

Ο 28χρονος Ανάντ Αμπάνι, παντρεύεται τον παιδικό του έρωτα, την 29χρονη Ραντίκα Μέρτσαντ τον ερχόμενο Ιούλιο. Η Μέρτσαντ προέρχεται από πλούσια οικογένεια που δραστηριοποιείται στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε με μια παραδοσιακή τελετή πέρυσι τον Ιανουάριο στη μεγάλη κατοικία των Αμπάνι στη Βομβάη. Ο Αμπάνι οργάνωσε τον ακριβότερο γάμο στην Ινδία για την κόρη του το 2018, με κόστος 100 εκατ. δολάρια, στον οποίο τραγούδησε η Beyonce. 

