Οι θαυμαστές της Rihanna είπαν ότι έκανε το «ελάχιστο» για μια γαμήλια συναυλία του γιου του πλουσιότερου άνδρα της Ινδίας, στην οποία πληρώθηκε 6,3 εκατ. δολάρια, για ένα 90λεπτο σετ, σύμφωνα με τη «Daily Mail».
Rihanna was having the time of her life in India 😭 pic.twitter.com/Jeft3WG1sK— ᴹᴵᴹᴵ'ˢ ☈ᴱᴵᴳᴺ ᵂᴼᴺᵀ ᴸᴱ☥ ᵁᴾ (@TheMimiReign) March 2, 2024
Η Rihanna, ο ιδιοκτήτης της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, και η Ιβάνκα Τραμπ έδωσαν το «παρών» στις χλιδάτες εορταστικές εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Μουκές Αμπάνι, ο επιχειρηματίας με τη μεγαλύτερη περιουσία στην Ασία, προκειμένου να γιορτάσει τον επικείμενο γάμο του γιου του. Ο Μουκές Αμπάνι λέγεται ότι έχει περιουσία που αγγίζει τα 114 δισ. δολάρια.
#WATCH | In a heartfelt speech, Anant Ambani talks about his life journey, including his health struggles, during his pre-wedding festivities in Jamnagar#AnantRadhikaWedding #AnantAmbani #AnantRadhikaPreWedding #Jamnagar #MukeshAmbani #NitaAmbani #AmbaniPreWedding pic.twitter.com/x7cVxoXIWU— CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) March 2, 2024
Another angle of Rihanna was performing 'We Found Love' in Ambani's pre-wedding ceremony in India. 🔥❤️🇮🇳💃 pic.twitter.com/yPKrxKicb9— ☈❤️🔥 (@MuthuG4L) March 2, 2024
#Rihanna Jets Off From Jamnagar After Wrapping Up Maiden India Concert, Says 'I'll Be Back' #AnantAmbani #RadhikaMerchant #TNShorts pic.twitter.com/sM303UUPTc— TIMES NOW (@TimesNow) March 2, 2024
Ο 28χρονος Ανάντ Αμπάνι, παντρεύεται τον παιδικό του έρωτα, την 29χρονη Ραντίκα Μέρτσαντ τον ερχόμενο Ιούλιο. Η Μέρτσαντ προέρχεται από πλούσια οικογένεια που δραστηριοποιείται στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε με μια παραδοσιακή τελετή πέρυσι τον Ιανουάριο στη μεγάλη κατοικία των Αμπάνι στη Βομβάη. Ο Αμπάνι οργάνωσε τον ακριβότερο γάμο στην Ινδία για την κόρη του το 2018, με κόστος 100 εκατ. δολάρια, στον οποίο τραγούδησε η Beyonce.
Two well raised kids who choose to flaunt their humility over wealth ! #AnantAmbani #RadhikaMerchant #anantradhikaprewedding #AnantRadhikaWedding#RohitSharma #MukeshAmbani #AmbaniWedding #ViratKohli #HardikPandya #MSDhoni𓃵 #BillGates pic.twitter.com/bJrv7SVnVH— 🇷ȺℑȺ🚩 (@itz____r_a_j_a_) March 1, 2024
Pop icon Rihanna performs at the pre-wedding festivities of Anant Ambani & Radhika Merchant in Jamnagar, Gujarat💃💃#Rihanna #AnantAmbani #MukeshAmbani #AmbaniPreWedding #AmbaniWedding pic.twitter.com/Ky2FrqrldE— Aspiring SSCian🇮🇳 (@AspiringSscian) March 2, 2024
A night to remember: Ambani’s pre-wedding bash brings together the crème de la crème for a spectacular evening of joy and splendor! 🌌#ambani #ambaniwedding #mukeshambani #nitaambani #anantambani #radhikamerchant #anantambaniwedding #AnantRadhika #anantradhikaprewedding #love pic.twitter.com/bnbc6394kv— Fab Occasions™ ( The Fab App ) (@the_fab_app) March 2, 2024
