Οι θαυμαστές της Rihanna είπαν ότι έκανε το «ελάχιστο» για μια γαμήλια συναυλία του γιου του πλουσιότερου άνδρα της Ινδίας, στην οποία πληρώθηκε 6,3 εκατ. δολάρια, για ένα 90λεπτο σετ, σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Η Rihanna, ο ιδιοκτήτης της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, και η Ιβάνκα Τραμπ έδωσαν το «παρών» στις χλιδάτες εορταστικές εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Μουκές Αμπάνι, ο επιχειρηματίας με τη μεγαλύτερη περιουσία στην Ασία, προκειμένου να γιορτάσει τον επικείμενο γάμο του γιου του. Ο Μουκές Αμπάνι λέγεται ότι έχει περιουσία που αγγίζει τα 114 δισ. δολάρια.

