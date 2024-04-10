O διάδοχος της Ιορδανίας Χουσεΐν Μπιν Αμπντάλα Β΄ (Hussein bin Abdullah II) και η σύζυγός του πριγκίπισσα Ρατζούα Αλ Σάιφ (Rajwa Al Saif) πρόκειται να καλοσωρίσουν το πρώτο τους παιδί, το καλοκαίρι.

«Η Βασιλική Χασεμιτική Αυλή είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι οι Βασιλικές Υψηλότητές τους, ο διάδοχος του θρόνου Αλ Χουσεΐν Μπιν Αμπντάλα ΙΙ και η πριγκίπισσα Ρατζούα Αλ Χουσεΐν περιμένουν το πρώτο τους παιδί αυτό το καλοκαίρι» σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλατιού.

The Royal Hashemite Court is pleased to announce that Their Royal Highnesses Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II and Princess Rajwa Al Hussein are expecting their first baby this summer



Το πριγκιπικό ζευγάρι της Ιορδανίας ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου την 1η Ιουνίου του 2023, σε μια λαμπρή τελετή στο παλάτι Zahran στο Αμμάν με καλεσμένους μέλη βασιλικών οικογενειών από όλο τον κόσμο- ανάμεσά τους και ο Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον.

Prince William and Princess Catherine are in Jordan for a royal wedding.



«Η Βασιλική Χασεμιτική Αυλή εκφράζει τα ειλικρινή της συγχαρητήρια στις Μεγαλειότητές τους, τον Βασιλιά Αμπντάλα Β΄ και την Βασίλισσα Ράνια Αλ Αμπντάλα και εύχεται στον διάδοχο του θρόνου Αλ Χουσεΐν και την πριγκίπισσα Ρατζούα καλή υγεία και χαρά καθώς υποδέχονται το μωρό τους».

