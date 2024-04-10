Λογαριασμός
Χαρές στην Ιορδανία - 10 μήνες μετά τον γάμο, το πριγκιπικό ζεύγος περιμένει το πρώτο του παιδί

Ο Χουσεΐν Μπιν Αμπντάλα Β΄ και η Ρατζούα Αλ Σάιφ παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2023, με γαλαζοαίματους καλεσμένους από όλο τον κόσμο 

ιορδανια γαμος χουσειν

O διάδοχος της Ιορδανίας Χουσεΐν Μπιν Αμπντάλα Β΄ (Hussein bin Abdullah II) και η σύζυγός του πριγκίπισσα Ρατζούα Αλ Σάιφ (Rajwa Al Saif) πρόκειται να καλοσωρίσουν το πρώτο τους παιδί, το καλοκαίρι.

«Η Βασιλική Χασεμιτική Αυλή είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι οι Βασιλικές Υψηλότητές τους, ο διάδοχος του θρόνου Αλ Χουσεΐν Μπιν Αμπντάλα ΙΙ και η πριγκίπισσα Ρατζούα Αλ Χουσεΐν περιμένουν το πρώτο τους παιδί αυτό το καλοκαίρι» σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλατιού. 

Το πριγκιπικό ζευγάρι της Ιορδανίας ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου την 1η Ιουνίου του 2023, σε μια λαμπρή τελετή στο παλάτι Zahran στο Αμμάν με καλεσμένους μέλη βασιλικών οικογενειών από όλο τον κόσμο- ανάμεσά τους και ο Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον. 

«Η Βασιλική Χασεμιτική Αυλή εκφράζει τα ειλικρινή της συγχαρητήρια στις Μεγαλειότητές τους, τον Βασιλιά Αμπντάλα Β΄ και την Βασίλισσα Ράνια Αλ Αμπντάλα και εύχεται στον διάδοχο του θρόνου Αλ Χουσεΐν και την πριγκίπισσα Ρατζούα καλή υγεία και χαρά καθώς υποδέχονται το μωρό τους».

Πηγή: skai.gr

