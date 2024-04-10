Το παιδί της Jennifer Garner και του Ben Affleck έκανε το πρώτο δημόσιο «come out» ως τρανς και φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά με το νέο του όνομα, Fin.

Το 15χρονο παιδί πιο πριν ονομαζόταν Seraphina Rose, ενώ έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή του ως Fin στην επιμνημόσυνη δέηση για τον πατέρα της ηθοποιού το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπως γράφει η «Daily Mail».

Jennifer Garner and Ben Affleck's child Fin, 15, is seen for the first time since debuting their new name as they meet their mother at a nail salon https://t.co/eCuNpnbu6G pic.twitter.com/3Vsjz24SQE — Daily Mail Online (@MailOnline) April 10, 2024

Η κηδεία ήταν η πρώτη φορά που το παιδί των διάσημων ηθοποιών παρουσιάστηκε δημόσια με νέο όνομα. Το μνημόσυνο, που μεταδόθηκε σε απευθείας σύνθεση στο Facebook, ήταν για τον πατέρα της Jennifer Garner, William Jack Garner, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

Μετά τα άλλα εγγόνια του William, ο Fin συστήθηκε στο βήμα της εκκλησίας λέγοντας: «Γεια σας, το όνομά μου είναι Fin Affleck» και στη συνέχεια διάβασε ένα απόσπασμα από τη Βίβλο.

Η Jennifer Garner και ο Ben Affleck χώρισαν το 2015 και οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους το 2018, αλλά διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Το 2022, ο Ben Affleck παντρεύτηκε την Τζένιφερ Λόπεζ, της οποίας η 16χρονη κόρη, Emme Maribel Muniz, χρησιμοποιεί ουδέτερες αντωνυμίες ως προς το φύλο και έχει έρθει κοντά με τον Φιν.



