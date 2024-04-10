Zendaya: Δεν ένιωσα ποτέ παιδί στην προσπάθειά μου να είμαι τέλεια

Η Zendaya μίλησε για τα «περίπλοκα συναισθήματά» της σχετικά με το πώς μεγάλωσε από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στην κωμική σειρά του Disney Channel, «Shake It Up».

Η γεννημένη στο Όκλαντ ηθοποιός -δύο φορές νικήτρια Emmy- σε ηλικία μόλις 27 ετών μίλησε για το άγχος που είχε, αφού από μικρή ηλικία έπρεπε να στηρίζει την οικογένειά της, αρκετά χρόνια πριν από την ενηλικίωσή της.

Η ηθοποιός σε συνέντευξή της στη «Vogue» όταν ρωτήθηκε ποιοι ήταν οι επαγγελματικοί της στόχοι όταν μεγάλωνε, η σταρ του «Euphoria» παραδέχτηκε ότι βρίσκει την ερώτηση λίγο «αστεία», καθώς είναι κάτι που ακόμη προσπαθεί να καταλάβει…

«Δεν ξέρω αν είχα επιλογή. Έχω περίπλοκα συναισθήματα σχετικά με τα παιδιά και τη φήμη και το να βρίσκομαι στο επίκεντρο της δημοσιότητας από μικρό παιδί», εξήγησε. «Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις που αυτό είναι επιζήμιο».

Η ηθοποιός ανέφερε, επίσης, ότι κάνει πάντα αυτό που γνώριζε καλύτερα, δηλαδή να ασχολείται με την υποκριτική. «Διανύω σχεδόν τη φάση της αγχωτικής μου εφηβείας τώρα, επειδή δεν είχα πραγματικά τον χρόνο να το κάνω πριν».

Κοιτάζοντας πίσω στην εφηβεία της, η Zendaya είπε: «Ένιωσα ότι ανέλαβα ευθύνες που δεν μου αναλογούσαν. Συντηρούσα και βοηθούσα την οικογένεια από νεαρή ηλικία σαν να είμαι ενήλικη», σημείωσε.

Επιπλέον, η ίδια ένιωθε μεγάλη πίεση να γίνει «αυτό το τέλειο ον και να είναι όλα όσα θέλουν οι άλλοι να είναι και να ανταποκρίνεται». Η πίεση και οι προσδοκίες, ακόμα, τη δυσκολεύουν να ζήσει τη στιγμή ή, ακόμα, να απολαύσει την τωρινή της επιτυχία.

Η ηθοποιός επίσης παραδέχτηκε ότι δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να ζήσει σαν παιδί χωρίς τον φόβο της αποτυχίας.

Οι γονείς της Zendaya, Kazembe Ajamu Coleman και Claire Stoermer, οι οποίοι χώρισαν το 2016, ήταν και οι δύο δάσκαλοι σε σχολείο. Έχει πέντε μεγαλύτερα ετεροθαλή αδέλφια από τον προηγούμενο γάμο του πατέρα της. Το 2017 αποκάλυψε στο «Glamour» ότι ο πατέρας της παράτησε τη δουλειά του ως δάσκαλος για να κάνει πραγματικότητα το όνειρό της να γίνει ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.