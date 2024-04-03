Αναμφίβολα, τα squats αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς ασκήσεις των προπονήσεων του σήμερα. Εστιάζουν στην εκγύμναση των γλουτών, ένα σημείο του σώματος που δύσκολα εξασκείται με άλλες πρακτικές.

Όμως, όσο σημαντικό είναι να κάνεις squats, άλλο τόσο σημαντικό είναι να ξέρεις και τον σωστό τρόπο. Πρόκειται για μια άσκηση στην οποία συμμετέχει ολόκληρο το σώμα, επομένως είναι αρκετά εύκολο να τραυματιστείς. Και, φυσικά, δε το θέλεις αυτό. Γνωρίζοντας, λοιπόν, τον σωστό τρόπο, θα μπορέσεις να αποφύγεις ανεπιθύμητους τραυματισμούς, αλλά και να αξιοποιήσεις στο έπακρο κάθε κίνηση.

Η Colette Dong, συνιδρύτρια του The Ness, δείχνει στο Poosh τον σωστό τρόπο για να κάνεις άφοβα squats. «Γιατί μας ενδιαφέρει να κάνουμε σωστά τα squats; Τα βαθιά καθίσματα είναι η βάση πολλών κινήσεων που κάνουμε κατά τη διάρκεια της άσκησης. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να τα κάνουμε σωστά», λέει χαρακτηριστικά η ειδικός.

Τα βήματα της Colette για τέλεια squat:

Στέκεσαι με τα πόδια σου περίπου σε ευθεία με τα ισχία και τα δάχτυλα των ποδιών στραμμένα προς τα εμπρός. Ωθείς τους γοφούς σου προς τα πίσω και κάτω -όπως όταν κάθεσαι σε μια καρέκλα- με τα γόνατα να βρίσκονται σε ευθεία με τα δάχτυλα των ποδιών σου. Πιέζεις προς τα πάνω με τα πέλματά σου και ενεργοποιείς τους γλουτούς σου καθώς επιστρέφεις σε όρθια θέση. «Σκέψου ότι οι άκρες των μεγάλων δαχτύλων των ποδιών σου έρχονται προς τα μέσα και τα γόνατά σου βγαίνουν προς τα έξω, ώστε να έχεις μια ωραία αντιθετική ώθηση», λέει η Dong. Αν πιάνεις τον εαυτό σου να πιέζει την πλάτη, κάνε μια απλή εκπνοή. Αυτό θα φέρει τον κορμό και τους κάτω κοιλιακούς σου προς τη σπονδυλική στήλη, βοηθώντας σε να διατηρήσεις τον κορμό τεντωμένο.

