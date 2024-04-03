Αυτά είναι τα ζώδια που ερωτεύονται μη συναισθηματικά διαθέσιμους συντρόφους

Έχεις ποτέ νιώσει έλξη για κάποιον και μετά συνειδητοποίησες ότι ήταν συναισθηματικά μη διαθέσιμος; Όταν κάποιος αντιμετωπίζει προβλήματα με τη συναισθηματική διαθεσιμότητα, μπορεί να είναι δύσκολο για αυτόν να συνδεθεί και να ανοιχτεί σε άλλους.

Η αλήθεια είναι ότι μερικά ζώδια μπορεί να είναι πιο πιθανό να ερωτευθούν κάποιον που δυσκολεύεται να ανοίξει την καρδιά του. Για παράδειγμα, μπορεί να είσαι ένας Τοξότης που αγαπά την ελευθερία και να έχεις ερωτευθεί έναν άλλο ελεύθερο πνεύμα, αλλά τι συμβαίνει αν δεν εκείνο το πνεύμα δεν το ενδιαφέρουν τα συναισθήματα;

Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι τα τρία ζώδια που πιθανότατα που έχουν την τάση να ερωτεύονται κάποιον συναισθηματικά μη διαθέσιμο.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου- 19 Ιανουαρίου)

Ως Αιγόκερως, είσαι αξιόπιστος και σταθερός στις σχέσεις σου, όταν θεωρείς ότι αξίζουν να δεσμευτείς σε αυτές, δηλαδή. Είσαι εξαιρετικά επιδέξιος στο να αναγνωρίζεις το πόση δουλειά απαιτείται για να ανθήσει μια σχέση. Η νοοτροπία σου «όλα ή τίποτα» σημαίνει ότι αν δεν είστε στον ίδιο ρυθμό με τον σύντροφό σου και προτιμάς να μην μπεις καν στη σχέση.

Οι Αιγόκεροι συνήθως είναι εξαιρετικοί στο να διακρίνουν το λάθος. Ωστόσο, αν είσαι πραγματικά ερωτευμένος με κάποιον, ενδέχεται να χάνεις μερικά σημαντικά σήματα που υποδηλώνουν ότι είναι συναισθηματικά μη διαθέσιμος. Αν παρατηρήσεις ότι ο έρωτάς σου κρατάει τα συναισθήματά του, μπορεί να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε έναν ανισόρροπο συναισθηματικό ρυθμό. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την αποφασιστική φύση και την ακλόνητη αφοσίωσή σου ως Αιγόκερος, ενδέχεται να είσαι ανοιχτός στο να δουλέψεις τα θέματα με τον έρωτά σου.

Κριός (21 Μαρτίου- 20 Απριλίου)

Είναι γεγονός ότι ο Κριός είναι το πρώτο ζώδιο στο σύστημα του ζωδιακού και λατρεύει να είναι πρώτος και να προχωράει με θάρρος. Θέλεις να ηγείσαι, να αναλαμβάνεις τον έλεγχο και να μπαίνεις θαρραλέα στη ζωή αυτού που επιθυμείς. Απολαμβάνεις το να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα και στον τομέα του έρωτα, εκτιμάς τους ανθρώπους που έχουν μια παρόμοια διάθεση, αλλά που σε ισορροπούν. Ωστόσο, πρόσεχε ώστε η ανάγκη σου για ενθουσιασμό να μην οδηγήσει σε επιλογή ενός συντρόφου που δεν είναι έτοιμος και με τις συναισθηματικές δεξιότητες με εσένα.

Μπορεί να είναι δύσκολο για σένα όταν ένα άτομο δεν μπορεί να σου προσφέρει την υπομονή και τη διαβεβαίωση που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις από έναν έρωτα σε μια πραγματική σχέση. Ωστόσο, αν θέλεις να πας τα πράγματα σε ένα υψηλότερο επίπεδο, απλά να είσαι προσεκτικός με το τι ζητάς. Αν ο σύντροφός σου δεν μπορεί να σου παρέχει την συναισθηματική παρουσία που επιθυμείς, μπορεί να νιώθεις απογοήτευση που δεν μπορεί να λειτουργήσει ή, μπορείς να θελήσεις να αφήσεις πίσω σου αυτό που δεν σε εξυπηρετεί πλέον.

Τοξότης ( 22Νοεμβρίου- 21 Δεκεμβρίου)

Εμπνέεις τους άλλους με τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που εκτιμάς περισσότερο σε σένα: διασκέδαση, περιπέτεια και θετική ενέργεια. Όταν πρόκειται για έρωτα δεν έχεις πραγματικά ένα «τύπο». Τείνεις να ακολουθείς αυτό που σε κάνει να νιώθεις καλά, πράγμα που σημαίνει ότι προσελκύεις διαφορετικούς ανθρώπους που τρέφονται από τη λαμπερή σου ενέργεια.

Τοξότη, αν ερωτεύτηκες έναν συναισθηματικά μη διαθέσιμο, υπάρχει ακόμα ελπίδα. Αντί να φύγεις με το πρώτο σημάδι προβλήματος, πήγαινε πιο βαθιά και ρώτα τον έρωτά σου πώς νιώθει για τη σχέση σας. Δεν θα είσαι συμβατός με όλους, οπότε αν δεν λειτουργήσει αυτή τη φορά, είναι εντάξει.

Ανεξαρτήτως του ζωδίου σου, οι σχέσεις απαιτούν προσπάθεια. Να ερωτεύεσαι κάποιον είναι ήδη μεγάλη πρόκληση, και μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολο να διατηρήσεις μια σχέση όταν ένας ή και οι δύο εμπλεκόμενοι είναι συναισθηματικά μη διαθέσιμοι. Να θυμάσαι: Έχεις τον έλεγχο των δικών σου συνδέσεων, και τα πράγματα μπορούν πάντα να εξελιχθούν με τρόπους που δεν περιμένεις.

