Κανένας χωρισμός δεν είναι εύκολος. Όσο κι αν κράτησε η σχέση, υπήρξαν συναισθήματα, στιγμές, γέλια, ζωή που μοιράστηκες με κάποιον και τώρα είναι δύσκολο να τον αποχωριστείς. Κάποιοι παίρνουν τον χωρισμό πιο βαριά. Κλείνονται στον εαυτό τους για μέρες ή ακόμη κι εβδομάδες. Θέλουν να «πενθήσουν» με την ησυχία τους. Κάποιοι άλλοι, στην προσπάθειά τους να μην αντιληφθούν τον πόνο που συνοδεύει έναν χωρισμό, αντιμετωπίζουν την κατάσταση πιο δυναμικά. Γεμίζουν την καθημερινότητά τους με δουλειά, υποχρεώσεις και αγαπημένα πρόσωπα, ώστε να είναι διαρκώς απασχολημένοι.

Οι περισσότεροι, ωστόσο, όπως κι αν χειριστούν τον χωρισμό, θα έρθουν αντιμέτωποι με τις φράσεις κλισέ των άλλων, όπως «θα καλυτερέψει», «όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο» και «ο χρόνος γιατρεύει όλες τις πληγές». Και, μπορεί πράγματι αυτές οι φράσεις να περιέχουν κάποια αλήθεια, αλλά στην πραγματικότητα προσφέρουν ελάχιστη παρηγοριά.

Ένα πράγμα είναι σαφές: Το ταξίδι προς την ανάκαμψη είναι μια υπόθεση καθαρά προσωπική, δεν υπάρχουν καθολικές λύσεις. Ωστόσο, η κατανόηση ότι άλλοι έχουν υποστεί παρόμοιο πόνο και η μάθηση από τις εμπειρίες τους μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πηγή παρηγοριάς, σημειώνει η ειδικός σε θέματα σχέσεων, Niloo Dardashti.

Το SELF συγκέντρωσε τις γνώμες ανθρώπων που βίωσαν δύσκολους χωρισμούς και διένυσαν αυτό τον δρόμο της «αποθεραπείας» με διαφορετικούς τρόπους. Δεκατρείς άνθρωποι μοιράζονται την εμπειρία τους και αποκαλύπτουν τι πραγματικά τους βοήθησε να ξεπεράσουν έναν χωρισμό και να προχωρήσουν μπροστά:

«Η ιεράρχηση της υγείας μου έκανε τη διαφορά»

Μετά τον χωρισμό, βρέθηκα σε ένα καθοδικό σπιράλ, περνώντας μέρες στο κρεβάτι, παραμελώντας τα γεύματα και αποφεύγοντας τις κοινωνικές επαφές. Συνειδητοποιώντας ότι αυτό εμπόδιζε την ανάρρωσή μου, άρχισα να εστιάζω στην ευημερία μου μέσω απλών πράξεων, όπως το φαγητό, το περπάτημα και η επανασύνδεση με φίλους, γεγονός που μου ανέβασε σημαντικά τη διάθεση.

«Μια τελευταία συζήτηση με τον πρώην μου ήταν καθοριστική»

Επιδίωξα να κλείσω το θέμα θέτοντας στον πρώην μου κομβικές ερωτήσεις σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στον χωρισμό, τα συναισθήματά του και πιθανά λάθη που έγιναν. Μετά, διακόψαμε ολοκληρωτικά επαφή.

«Η τήρηση ημερολογίου έφερε διαύγεια»

Η τήρηση ημερολογίου μου επέτρεψε να επεξεργάζομαι τα συναισθήματά μου πιο αποτελεσματικά, ενθαρρύνοντάς με να αναπτύξω νέους στόχους και προοπτικές, διευκολύνοντας τη συναισθηματική μου πρόοδο.

«Το να περιβάλλομαι από υποστηρικτικούς ανθρώπους ήταν το κλειδί»

Χάνοντας τον εαυτό μου στη σχέση, οι φίλοι και η οικογένειά μου με βοήθησαν να ξαναβρώ την ταυτότητά μου, παρέχοντας παρηγοριά και θετικότητα όταν με «χτυπούσε» η μοναξιά.

«Βρήκα παρηγοριά σε παρόμοιες ιστορίες στο διαδίκτυο»

Η ακρόαση podcasts και η παρακολούθηση βίντεο στο YouTube σχετικά με χωρισμούς, ειδικά το «Anything Goes» της Emma Chamberlain, είχε απήχηση σε μένα, προσφέροντας ιδέες για την προσωπική ανάπτυξη και την ανοικοδόμηση της αυτοεκτίμησής μου.

«Βλέποντας τον χωρισμό ως ευκαιρία για την ενίσχυση άλλων δεσμών»

Το τέλος της ρομαντικής μου σχέσης ανέδειξε την παραμέληση άλλων σημαντικών σχέσεων, ωθώντας με να εμβαθύνω σε αυτές.

«Επιτρέποντας στο πένθος να εκφραστεί – με όρια φυσικά»

Διέθεσα συγκεκριμένους χρόνους για τη θλίψη, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα κυριαρχούσε στην ημέρα μου. Η ενασχόληση με νέα χόμπι, όπως η γιόγκα, με βοήθησε να ξαναβρώ τη χαρά και την αυτογνωσία.

«Εστίασα στην προσωπική μου ανάπτυξη»

Κατανοώντας ότι ο πόνος του χωρισμού είναι κάτι εφήμερο, αναγνώρισα τον δικό μου ρόλο στη θεραπεία και στο να προχωράω μπροστά καθημερινά.

«Εντόπισα τα red flags και τις δυσάρεστες αναμνήσεις»

Η καταγραφή των προβληματικών πτυχών της σχέσης χρησίμευσε ως υπενθύμιση των λόγων που οδήγησαν στο τέλος κάθε φορά που μου έλειπε στον πρώην μου.

«Ναι στις νέες επαφές»

Επιδίωξα να βγω περιστασιακά ραντεβού μετά τον χωρισμό, υπενθυμίζοντας στον εαυτό μου τις τεράστιες δυνατότητες των σχέσεων και την προσωρινή φύση κάποιων συνδέσεων.

«Δέχθηκα τη μη γραμμική φύση της περιόδου μετά τον χωρισμό»

Η αναγνώριση ότι οι διακυμάνσεις των συναισθημάτων είναι φυσιολογικές και δεν υπονομεύουν τη συνολική πρόοδο ήταν ανακουφιστική.

«Η διάκριση της ταυτότητάς μου από τη σχέση ήταν κομβική»

Μετά τον χωρισμό, επικεντρώθηκα σε δραστηριότητες και φιλίες που με καθόριζαν εκτός της σχέσης, βοηθώντας στη συναισθηματική μου ανάκαμψη.

«Αγκάλιασα τον πόνο ως κάτι προσωρινό»

Η αποδοχή της δυσφορίας των αρνητικών συναισθημάτων, με τη διαβεβαίωση ότι θα περάσουν, ήταν ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της δύσκολης περιόδου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.