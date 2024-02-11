Jennifer Aniston: Γίνεται 55 ετών – Αυτά είναι τα μυστικά ομορφιά της

Η Τζένιφερ Άνιστον είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο όμορφες γυναίκες του Χόλιγουντ με τους θαυμαστές της να παραληρούν συχνά για την ομορφιά της.

Με τη σταρ να κλείνει σήμερα, 11 Φεβρουαρίου, τα 55 της χρόνια, πολλοί αναρωτιούνται πώς γίνεται να είναι ακόμα τόσο όμορφη. Με τη γυμνασμένη της σιλουέτα και τα πυκνά γυαλιστερά μαλλιά της έχει σίγουρα σταματήσει τον χρόνο.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σταρ των «Friends» πρέπει να φροντίζει πολύ τον εαυτό της για να διατηρεί την αβίαστα κομψή και σέξι εμφάνισή της. Ποια είναι όμως τα μυστικά ομορφιάς και γυμναστικής που τη διατηρούν σε άριστη φόρμα;

Η Τζένιφερ έχει αποκαλύψει ότι η λαμπερή επιδερμίδα της οφείλεται σε έναν συνδυασμό νερού και άφθονου ύπνου, ενώ χρησιμοποιεί συγκεκριμένα προϊόντα περιποίησης. Η διάσημη ηθοποιός παίρνει επίσης συμπληρώματα κολλαγόνου.

Το αψεγάδιαστο μακιγιάζ της πιστώνεται σε μια αγαπημένη του Χόλιγουντ, τη makeup artist Angela Levin. Η Angela είναι γνωστή για τη συνεργασία της με πρωταγωνίστριες όπως η Reese Witherspoon, η Michelle Williams και η Glenn Close.

Όσον αφορά στην καλλίγραμμη σιλουέτα της, η ίδια έχει πει ότι καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να παραμένει τόσο γυμνασμένη και περιποιημένη. Η σταρ ακολουθεί μια αυστηρή άσκηση. Στο παρελθόν έχει πει πως αισθάνεται πραγματικά όμορφη μετά την προπόνηση. Γυμνάζεται με μια σειρά από διαφορετικές ασκήσεις, όπως πυγμαχία και γιόγκα. Η Τζένιφερ γυμνάζεται επίσης με έναν προσωπικό προπονητή, τον Leyon Azubuike, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του αμερικανικού γυμναστηρίου πυγμαχίας Gloveworx. Οι συνεδρίες τους περιλαμβάνουν ένα 15λεπτο ζέσταμα με γιόγκα, σχοινάκι, τζάμπινγκ και δουλειά με τον κορμό, συμπεριλαμβανομένου του planking.

«Πίνω πολύ νερό, κινούμαι καθημερινά, προσπαθώ να τρώω φρέσκες τροφές και να κοιμάμαι νωρίς», είχε πει σε συνέντευξή της η ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

