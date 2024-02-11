Η Τζένιφερ Λόπεζ αντιμετωπίζει αντιδράσεις, αφού φέρεται να πληρώθηκε για να παρευρεθεί και να εμφανιστεί σε μια παρουσίαση ξενοδοχείου στο «αντι-γκέι» Ντουμπάι, όπως γράφει χαρακτηριστικά η «Daily Mail».

Η 54χρονη σούπερ σταρ -που θεωρείται εδώ και καιρό σύμμαχος της LGBTQ+ κοινότητας- προκάλεσε αναστάτωση, αφού «τσέπωσε» 5 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στο ξενοδοχείου «One&Only One Za'abeel», σύμφωνα με τη «Sun».

Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία έχουν αυστηρούς νόμους κατά της ομοφυλοφιλίας. Στα Instagram Stories της, η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα video από το γεμάτο με «αστέρια» πάρτι, όπου εντυπωσίασε στη σκηνή με μια εκθαμβωτική μοβ φόρμα και εμφανίστηκε μαζί με τον Mark Ronson για ένα κοινό που περιλάμβανε τη Vanessa Hudgens και τον Idris Elba.

«Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι μια μακροχρόνια σύμμαχος των LGBTQ, όπως η Jennifer Lopez, είναι έτοιμη να βάλει τα χρήματα πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε ο ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, Peter Tatche.

Jennifer Lopez faces backlash after 'pocketing $5M to be guest of honor' at hotel launch in 'anti-gay' Dubai after she performed in front of star-studded crowd: 'It's shameful' https://t.co/GbnuYwrUoG pic.twitter.com/Qy7IJmic5j — Daily Mail Online (@MailOnline) February 11, 2024



«Η παράστασή της θα ταυτιστεί με την ομοφοβία, τον μισογυνισμό και τη γενικευμένη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του καθεστώτος - δεν είναι κάτι τέτοιο που υποστηρίζει η Τζένιφερ Λόπεζ. Δεν θα έπρεπε να πάει».

Συνέχισε υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς του Ντουμπάι «τη χρησιμοποιεί για να προβάλλει μια πιο φιλελεύθερη εικόνα». «Είναι μια κυνική άσκηση και είναι ντροπή που εκείνη συμφωνεί με αυτό», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.