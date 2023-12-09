Mark Ruffalo: Αποθεώνει τον Γιώργο Λάνθιμο για το «Poor Things»

Ο Γιώργος Λάνθιμος μονοπωλεί φέτος το ενδιαφέρον με το νέο του δημιούργημα, «Poor Things». Ο Μαρκ Ράφαλο, που συμμετέχει στην ταινία, αποθέωσε τη νέα δουλειά του σκηνοθέτη, αλλά και την ηθοποιό, Εmma Stone, με μια ανάρτηση στα social media. Μέσω Instagram, ο «Χαλκ» της Marvel δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες του με την ηθοποιό, τον Willem Dafoe και τον Γιώργο Λάνθιμο, γράφοντας στην ανάρτηση:

«Ευχαριστώ τον Γιώργο και την Emma που δημιούργησαν έναν κόσμο από μόνο του και τον γέμισαν με τους πιο άγριους και ενδιαφέροντες χαρακτήρες που υποδύονται όλοι οι σπουδαίοι και καταπληκτικοί συνεργάτες μου στο καστ. Είναι μια ταινία που είναι αστεία, άγρια, άτακτη και εξωφρενική. Όλα μαζί. Ανυπομονώ να τη δείτε όλοι σας στους κινηματογράφους».

Η ταινία είναι μια μοντέρνα διασκευή του μύθου του Φρανκενστάιν, βασισμένη στο ομότιτλο βραβευμένο βιβλίο του Άλισντερ Γκρέι, που κυκλοφόρησε το 1992 και ακολουθεί την «Μπέλα, μια όμορφη νεαρή η οποία αυτοκτονεί για να ξεφύγει από τον βίαιο άντρα της. Την επαναφέρει στη ζωή ένας εκκεντρικός αλλά ιδιοφυής επιστήμονας, ο Γκόντγουιν Μπάξτερ, δίνοντάς της, ωστόσο, το μυαλό ενός μωρού. Διψασμένη να μάθει τον κόσμο το σκάει με τον Ντάνκαν Γουέντερμπερν, έναν ικανό και με αμβλυμμένη ηθική δικηγόρο, σε μια περιπέτεια περιπλάνησης σε όλες τις ηπείρους».

Τη διασκευή υπογράφει ο θεατρικός συγγραφέας και στενός συνεργάτης του Έλληνα δημιουργού, Τόνι Μακναμάρα. Το καστ συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, οι Ραμού Γιούσεφ, Τζέροντ Καρμάικλ και Κρίστοφερ Άμποτ.

