Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Γκουέν Στεφάνι και ο σούπερ σταρ της κάντρι, Μπλέικ Σέλτον, μοιράστηκαν ένα μοναδικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποτυπώνει την προετοιμασία του χριστουγεννιάτικου δείπνου επιλέγοντας συνταγές από την ιταλική κουζίνα.

Στο βίντεο το ζευγάρι φαίνεται να τρέχει σε όλο το σπίτι καθώς οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Ξεκινά με ένα κοντινό πλάνο σε ένα ιδιαίτερο ζαχαρόσπιτο με τα ονόματα της οικογένειας να αναγράφονται στην σκεπή του ενώ στη συνέχεια δείχνει τα παιδιά της να παίζουν στο σπίτι, τη διακόσμηση του γιορτινού τραπεζιού και κάποια από τα εδέσματα.

Υπό τους ήχους της χριστουγεννιάτικης επιτυχίας τους «You Make It Feel Like Christmas» το ζευγάρι φαίνεται να είναι πολύ ευτυχισμένο και να απολαμβάνει τις οικογενειακές του στιγμές.

«Από την οικογένειά μας για εσάς, ελπίζουμε να περάσατε πολύ όμορφα Χριστούγεννα», έγραψε η διάσημη τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

Σύμφωνα με το People, το λαμπερό ζευγάρι θα περάσει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς χωριστά. Η τραγουδίστρια θα εμφανιστεί στο Λας Βέγκας σε ένα νέο χώρο ενώ ο σταρ της κάντρι θα δώσει το παρών στην εορταστική εκπομπή του CBS: Nashville's Big Bash.

Η τραγουδίστρια δήλωσε πρόσφατα στο Access Hollywood ότι αρχικά σχεδίαζε να είναι με τον σύζυγό της στο Νάσβιλ, αλλά όταν έλαβε το τηλεφώνημα αποφάσισε να δουλέψει.

«Οπότε είπα: "Ε, θα το κάνω". Αν θα δουλέψεις εσύ, τότε θα δουλέψω κι εγώ. Πραγματικά ανυπομονώ γι' αυτό», είχε πει χαρακτηριστικά για την επερχόμενη εμφάνισή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

