Shakira: Της έκαναν άγαλμα 6 μέτρων στην Κολομβία

Η γενέτειρα της Shakira, Μπαρρανκίγια, την τίμησε με ένα άγαλμα ύψους 6 μέτρων.

Ο καλλιτέχνης Yino Márques δημιούργησε το άγαλμα έτσι ώστε να αναπαριστά την δημοφιλή χορευτική κίνηση της Shakira από το βίντεο κλιπ του «Hips Don't Lie» του 2005.

Η Shakira μοιράστηκε φωτογραφίες με τους γονείς της να ποζάρουν ευτυχισμένοι μπροστά από το άγαλμα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής που έκανε για το γεγονός, εξέφρασε τη χαρά της που μπορεί να μοιραστεί αυτή την στιγμή με την οικογένειά της, και ειδικά με τη μητέρα της κατά τη διάρκεια των γενεθλίων της.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη στιγμή που λάμβανε την αφιέρωση, συμπεριλαμβάνοντας στιγμιότυπα με την οικογένειά της και τον δήμαρχο της περιοχής.

Στις αναρτήσεις της, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για την τιμή που της αποδόθηκε.

Η ίδια έγραψε, «Μια καρδιά που συνθέτει, γοφοί που δεν λένε ψέματα, ένα απαράμιλλο ταλέντο, μια φωνή που συγκινεί τις μάζες και ξυπόλητα πόδια που βαδίζουν για το καλό της παιδικής ηλικίας και της ανθρωπότητας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.