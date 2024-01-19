Νicole Kidman: Έλεγε ψέματα για το ύψος της για να μην την κόψουν από οντισιόν

Η Nicole Kidman έκανε αποκάλυψη σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή της καριέρας της στο Χόλιγουντ.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι, για να έχει περισσότερες ευκαιρίες στις ακροάσεις, έλεγε ψέματα σχετικά με το ύψος της.

Σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει τα εμπόδια που της έθετε το ύψος της, η Kidman αναφέρει ότι έλεγε στους υπεύθυνους διανομής ότι ήταν 1,77, ενώ στην πραγματικότητα είναι 1,80.

Η απόφασή της αυτή αντανακλά τα αρνητικά σχόλια και εμπόδια που αντιμετώπιζε λόγω του ύψους της.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πώς ορισμένοι της λέγανε πως δεν θα καταφέρει στον κινηματογραφικό χώρο λόγω του ύψους της, προσθέτοντας ότι την πείραζαν ακόμη και με παρατσούκλια όπως το "Stalky".

Ωστόσο, η επιμονή της απέφερε καρπούς, καθώς σήμερα η Kidman απολαμβάνει μεγάλη αναγνώριση και επιτυχία στον χώρο της υψηλής κινηματογραφικής τέχνης.

Η ιστορία της Nicole Kidman αναδεικνύει τον αγώνα πολλών επαγγελματιών στον χώρο της ψυχαγωγίας για να ξεπεράσουν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, ενισχύοντας το μήνυμα ότι η αυθεντικότητα και η αυτοπεποίθηση είναι η κλειδαριά για την επιτυχία σε κάθε πεδίο.

Η Αυστραλή ηθοποιός συνέχισε: «Κάθε φορά που πηγαίνω στο κόκκινο χαλί, μου στέλνουν παπούτσια που είναι πάντα τόσο ψηλά. Λέω, 'Μήπως έχουν μικρό τακουνάκι; Θα είμαι το ψηλότερο άτομο - μια καμηλοπάρδαλη!».

