Η Gisele Bundchen απέδειξε ότι η ζωή του supermodel δεν είναι πάντα λαμπερή. Η ίδια αποκάλυψε ότι κινδύνευσε να πεθάνει σε μια φωτογράφιση πριν από αρκετά χρόνια.

Το 43χρονο μοντέλο και μητέρα δύο παιδιών εμφανίστηκε στο «The Tonight Show» για να προωθήσει το νέο της βιβλίο μαγειρικής, «Nourish: Simple Recipes to Empower Your Body and Feed Your Soul», το οποίο θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα.

Πριν από τη συνέντευξή της, όμως, έπαιξε ένα παιχνίδι με τον οικοδεσπότη Jimmy Fallon και τον, επίσης, καλεσμένο Wayne Brady.

«Έκανα μια φωτογράφιση στην Ισλανδία και παραλίγο να πεθάνω», είπε το διάσημο μοντέλο. Το περιστατικό συνέβη για τις ανάγκες της φωτογράφισής της για το άρωμα «Oxygene».

Πρόσθεσε ότι παραλίγο να πέσει στο παγωμένο νερό και είπε ότι, «θα ήταν νεκρή σε δευτερόλεπτα αν έπεφτε». «Ήταν για αυτό το άρωμα που ονομάζεται Oxygene. Πρέπει να το ψάξετε στο Google. Φορούσα αυτό το φόρεμα, ενώ το πλήρωμα ήταν σε μια βάρκα με μπουφάν και σωσίβια», εξήγησε.

Gisele Bundchen reveals she almost DIED during a hectic photo shoot in Iceland in the late 1990s on The Tonight Show... though Jimmy Fallon and Wayne Brady thought she lied https://t.co/vDtTRqaQnO — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 22, 2024

Μετά το παιχνίδι, η Bundchen κάθισε με τον Fallon, ο οποίος ρώτησε το διάσημο μοντέλο για ποιο λόγο αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο μαγειρικής.

«Ξέρετε, αγαπώ το φαγητό. Ναι, μου αρέσει πραγματικά το φαγητό. Με ρωτούσαν οι μαμάδες: ‘’Πώς κατάφερες να κάνεις το παιδί μου να φάει λαχανικά;’’. Έτσι άρχισα να μοιράζομαι συνταγές με τις μαμάδες και, ξέρετε, έχω πέντε αδελφές, οπότε πάντα μοιραζόμασταν συνταγές», πρόσθεσε το διάσημο μοντέλο.

.@giseleofficial shares how her new cookbook Nourish is filled with simple recipes! #FallonTonight pic.twitter.com/NqEaUwkHQh — The Tonight Show (@FallonTonight) March 22, 2024

Σύμφωνα με την ίδια, ένα από τα σημαντικά κεφάλαια του βιβλίου είναι ο προγραμματισμός των γευμάτων. Το μοντέλο ανέφερε ότι η αείμνηστη μητέρα της προετοίμαζε όλα τα γεύματα για την εβδομάδα που θα ακολουθούσε κάθε Σαββατοκύριακο και δεν «πετούσαν» το φαγητό, ούτε γινόταν σπατάλη.

