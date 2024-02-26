Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αποκάλυψε την ιστορία που κρύβει ο στίχος του τραγουδιού «Yesterday» των Beatles «I said something wrong, now I long for yesterday».

Μιλώντας στο podcast «A Life in Lyrics» στο οποίο μαζί με τον Ιρλανδό ποιητή Πολ Μαλντούν (Paul Muldoon) παρουσιάζουν τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα διάσημα τραγούδια του, παραδέχτηκε ότι ο στίχος σχετίζεται με μια συζήτηση στην οποία έφερε σε δύσκολη θέση τη μητέρα του.

«Μερικές φορές μόνο εκ των υστέρων μπορείς να το εκτιμήσεις. Θυμάμαι ξεκάθαρα μια μέρα που ένιωσα πολύ αμήχανα επειδή έφερα σε δύσκολη θέση τη μητέρα μου. Ήμασταν έξω στην αυλή και μιλούσε με τουπέ. Ήταν ιρλανδικής καταγωγής και νοσοκόμα άρα ήταν σε ανώτερο επίπεδο από ότι ο κόσμος στη γειτονιά.

Ξέρω ότι είπε κάτι σαν 'Πολ θα τον ρωτήσεις αν θα πάει...' και μου είπε 'Arsk'», ανέφερε ο ΜακΚάρτνεϊ και αμέσως διόρθωσε την μητέρα του.

«'Arsk;! Είναι ask μαμά'. Και εκείνη ντράπηκε λίγο. Θυμάμαι ότι μετά σκέφτηκα 'Θεέ μου, μακάρι να μην το είχα πει ποτέ'. Και αυτό μου κόλλησε. Όταν πέθανε το σκεφτόμουν» συμπλήρωσε.

‘I said something wrong’: Paul McCartney reveals origin of Yesterday lyric https://t.co/Wyhz7WGjtC — The Guardian (@guardian) February 25, 2024

Το διάσημο τραγούδι από τον δίσκο «Help!», ηχογραφήθηκε στις 14 Ιουνίου του 1965 στο Λονδίνο, τέσσερις ημέρες πριν τα 23α γενέθλια του ΜακΚάρτνεϊ.

Όπως αναφέρει ο Guardian, μπήκε στο Hall of Fame το 1997, ενώ το 2000 ψηφίστηκε ως το Νο.1 pop τραγούδι όλων των εποχών από το περιοδικό Rolling Stone και το MTV. Έχει επίσης διασκευαστεί 2.200 φορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.