Μπάσο του Paul McCartney που είχε κλαπεί το 1972 βρέθηκε και επιστράφηκε

Το μπάσο Hofner, με το οποίο ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έπαιζε μουσική σε αμέτρητες συναυλίες τη δεκαετία του '60 και για την ηχογράφηση των δύο πρώτων άλμπουμ των Beatles κλάπηκε από το πίσω μέρος ενός φορτηγού το 1972.

Τώρα, περίπου μισό αιώνα αργότερα, το μουσικό όργανο εντοπίστηκε και επέστρεψε στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Paul McCartney’s Stolen Bass Guitar Has Been Returned 50 Years Later After Beatles Fans Organized a Search https://t.co/LjW5IEHCFI — People (@people) February 16, 2024

Το μπάσο εντοπίστηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας «The Lost Bass Project» που ξεκίνησε το 2018. Τον Μάιο του 2023 δύο δημοσιογράφοι και ένας ειδικός στα μουσικά όργανα Hofner αναβίωσαν την έρευνα και απηύθυναν έκκληση στο κοινό για συμβουλές.

Το μπάσο αγοράστηκε για πρώτη φορά από τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο Αμβούργο της Γερμανίας το 1961, χρησιμοποιήθηκε στις συναυλίες των Beatles στην πόλη, καθώς και στις εμφανίσεις τους στο The Cavern Club στο Λίβερπουλ της Αγγλίας. Ακούγεται επίσης σε πολλές κλασικές ηχογραφήσεις των Beatles, «Love Me Do», «Twist and Shout», «All My Loving», «She Loves You» και άλλες.

Σύμφωνα με το The Lost Bass Project, το μπάσο είχε κλαπεί από το πίσω μέρος ενός βαν τη νύχτα της 10ης Οκτωβρίου 1972, στην περιοχή Νότινγκ Χιλ του Λονδίνου και πουλήθηκε σε ιδιοκτήτη μιας παμπ.

Η οικογένεια του ιδιοκτήτη, η οποία ζει στην νοτιοανατολική Αγγλία επικοινώνησε με το στούντιο του θρυλικού μέλους των Beatles και ενημέρωσε ότι έχει ένα μπάσο στη σοφίτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

