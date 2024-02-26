Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Θα πρέπει να επανεξετάσετε την πορεία της ζωής σας και να βρείτε την βαθύτερη αιτία της απογοήτευσης που σας έχει κυριεύσει. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσετε να πάρετε χρήσιμα μαθήματα για το μέλλον. Έχετε ταλέντα και ικανότητες, αλλά πολύ συχνά δεν τα χρησιμοποιείτε όπως και όπου πρέπει. Σήμερα είναι μια από αυτές τις μέρες, που οι ενέργειες σας ή η παθητικότητα σας θα σας βλάψει. Έχετε τον νου σας…

Ταύρος

Διαισθάνεστε μια ένταση στον αέρα, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε την αιτία της. Ίσως να ευθύνεστε εσείς, μια και πληγώσατε κάποιο άτομο με την συμπεριφορά ή με τα λεγόμενά σας. Προσπαθήστε να επανορθώσετε. Επικεντρώστε επίσης την προσοχή σας στη σχέση σας, μια και η μέρα προσφέρεται για το ξεκαθάρισμα των προβλημάτων και την επαναπροσέγγιση…

Δίδυμοι

Έχετε διαρκή οικονομικά προβλήματα και την ανασφάλεια της επόμενης μέρας και αισθάνεστε ότι τα χρήματα εξαφανίζονται από το πορτοφόλι σας με έναν μαγικό τρόπο. Σήμερα παρουσιάζεται κάποια ευκαιρία για μια έκτακτη τονωτική ένεση στα οικονομικά σας. Ένα ταξίδι μπορεί να είναι καταλυτικής σημασίας για τους αδέσμευτους του ζωδίου σας, καθώς μια τυχαία γνωριμία μπορεί να γεννήσει έναν νέο έρωτα.

Καρκίνος

Ανυπομονησία σας πιάνει... Σας προβληματίζει το γεγονός ότι, ενώ κάνατε ότι έπρεπε, τα πράγματα δεν λένε να αλλάξουν πορεία. Μήπως περιμένατε πάρα πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα; Η ευστροφία και η γρήγορη αντίδραση σας θα είναι αυτή που θα σας σώσει σήμερα από δύσκολες καταστάσεις. Μην αναλαμβάνετε ρίσκα και ακολουθήστε την διπλωματική οδό…

Λέων

Το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνατε κάποια σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της αναθέρμανσης της σχέσης σας, χρειάζεται όμως συνεχής ενασχόληση για να παραμείνει το κλίμα καλό… Το παίρνετε σιγά-σιγά απόφαση ότι ήρθε ο καιρός για τις βαθιές τομές που πρέπει να κάνετε και σκέφτεστε ακόμη και το ενδεχόμενη της αλλαγής τόπου κατοικίας.

Παρθένος

Η μέρα είναι ευνοϊκή να συζητήσετε τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες σας. Μην κουράζετε το νευρικό σας σύστημα και βρείτε διέξοδο εκτόνωσης. Οικονομικές συμφωνίες και συνεργασίες μπορεί να επιτευχθούν εύκολα. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να πάρετε αποφάσεις για τις οικονομικές σας υποθέσεις. Μυστικές συμφωνίες, συμβόλαια και επενδύσεις σας περιμένουν.

Ζυγός

Έχετε την ανάγκη για ερωτικές περιπέτειες, ίσως και μια νέα συναισθηματική σχέση, εάν είστε αδέσμευτοι. Ίσως να βρεθεί στον δρόμο σας ένα άτομο που θα σας κινήσει την περιέργεια… Στα επαγγελματικά, η αναγνώριση των προσπαθειών σας που τόσο καιρό ελπίζατε, σήμερα μπορεί να γίνει γεγονός! Η αυτοπεποίθηση σας είναι στα ύψη και από εκεί ψηλά προγραμματίζετε τις επόμενες κινήσεις σας.

Σκορπιός

Είστε λίγο μπερδεμένοι και έχετε την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Προσπαθήσετε να μην βραχυκυκλώσετε σε ατέρμονες σκέψεις, για να δείτε καθαρά μπροστά σας. Θα απασχοληθείτε αρκετά με την επίλυση ενός μυστήριου στον χώρο της δουλειάς ή στο οικογενειακό περιβάλλον. Είναι κάτι όμως που θα μπορέσετε, αν και δύσκολα, να το ξεκαθαρίσετε.

Tοξότης

Μπορεί να χρειαστεί να αναβάλετε μια συζήτηση, μια συνάντηση ή μια μετακίνηση. Αυτό τελικά μπορεί να αποβεί προς όφελος σας, γιατί έτσι θα έχετε την ευκαιρία να σκεφτείτε ακόμη μια φόρα το τι πρέπει να πείτε ή να κάνετε. Τα άστρα θα φέρουν όμως εμπόδια και καθυστερήσεις και στις σχέσεις σας με τον ή την σύντροφο της ζωής σας. Συγκρατήστε τα νεύρα σας και μην οξύνετε καταστάσεις

Αιγόκερως

Εάν έχετε μια μακροχρόνια σχέση που αισθάνεστε ότι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, η σημερινή μέρα θα σας πιέσει να πάρετε αποφάσεις. Σκεφτείτε όμως με καθαρό μυαλό πριν κάνετε κάποιο βήμα που δεν θα είναι αναστρέψιμο. Στο επαγγελματικό σας περιβάλλον ίσως να εξωθηθείτε να πάρετε ρίσκα που δεν θα θέλατε ή που τα φοβόσαστε. Έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και στις δυνατότητες σας.

Υδροχόος

Έχετε την εύνοια των συνεργατών σας ή κάποιου αγαπημένου προσώπου, που θα σας βοηθήσει να στηρίξετε τα σχέδια σας σε γερές βάσεις. Αισθηματικά, ευνοείται η σταθεροποίηση του δεσμού σας. Αφήστε τις σκληράδες και πλησιάστε τον σύντροφο σας. Άκρως συναισθηματική μέρα, ευνοούνται οι σχέσεις, ενώ υπάρχει αρμονία στον εργασιακό σας χώρο

Ιχθείς

Δημιουργική η σημερινή μέρα! Μια απόφαση σας μπορεί να αλλάξει σημαντικά την ζωή σας και να της δώσει μια σημαντική ώθηση. Εμπιστευτείτε το ένστικτο σας και δεν θα χάσετε. Ξεκόψτε με φίλους και κοινωνικό περίγυρο που δεν έχουν τίποτα να σας δώσουν, παρά μόνο να πάρουν από σας. Ηρεμήστε και εκτιμήστε σωστά την κατάσταση στα αισθηματική σας, αποφεύγοντας εντάσεις και σκηνές ζηλοτυπίας.

