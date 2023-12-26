Η Πάρις Χίλτον (Paris Hilton) αποφάσισε και αυτή (όπως και η Λιζ Χάρλεϊ) να κάνει δώρο στους θαυμαστές της για τις αγίες αυτές μέρες κάτι χριστουγεννιάτικο: Μία σέξι φωτογράφιση με την ίδια να φοράει κόκκινα εσώρουχα και απαραίτητο αξεσουάρ τον σκούφο του Αγίου Βασίλη!

Η 42χρονη κληρονόμος, που πρόσφατα έγινε μητέρα, ποζάρει για τους θαυμαστές της στο Instagram, σε διάφορες γωνίες του σπιτιού της, φορώντας κόκκινα εσώρουχα, κόκκινες γόβες και κόκκινες ζαρτιέρες γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης,: «Ποτέ ξανά οι γιορτές δεν ήταν τόσο καυτές!».

Αφού πόζαρε με νάζι και θυμήθηκε τα νιάτα της, η Πάρις επέστρεψε στο ρόλο της συζύγου και μητέρας και ανέβασε οικογενειακές φωτογραφίες, με όλους να φοράνε ασορτί, εορταστικές πιτζάμες.

«Στις αρχές του 2023, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ την ευτυχία και την ευγνωμοσύνη που θα ένιωθα αυτή τη στιγμή ❤️ Η όμορφη τετραμελής οικογένειά μου, το παραμυθένιο όνειρό μου έγινε πραγματικότητα!» έγραψε στη λεζάντα.

Πηγή: skai.gr

