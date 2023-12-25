Οι περισσότεροι από εμάς τις ημέρες των γιορτών αγχωνόμαστε για το αν θα μας φτάσει το «δώρο» για να αγοράσουμε δώρα για όλους τους αγαπημένους μας. Οι πλούσιοι όμως και διάσημοι αυτού του κόσμου έχουν άλλες έγνοιες: πώς θα κάνουν το ακριβότερο και πιο πρωτότυπο δώρο.

Τι χαρίζουν λοιπόν οι δισεκατομμυριούχοι ο ένας στον άλλον τα Χριστούγεννα; Τι μπορείς να χαρίσεις σε κάποιον που κυριολεκτικά τα έχει όλα;

What billionaires want for Christmas — $40K a night villas and $750K diamond-studded Birkin bags https://t.co/2T2OeJEH7f pic.twitter.com/RmoHuGHxko — New York Post (@nypost) December 22, 2023

Αρχικά, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν βγαίνουν οι ίδιοι για ψώνια – αναθέτουν αυτές τις… αγγαρείες στους βοηθούς τους ή ακόμα και σε εξιδεικευμένα γραφεία.

Σύμφωνα με στελέχη τέτοιων υπηρεσιών στο Business Insider, στην κορυφή της λίστας των «υλικών δώρων» βρίσκονται εξωφρενικά ακριβές τσάντες και πανάκριβα, επώνυμα ρολόγια.

Για παράδειγμα, πέρσι ένας πελάτης αγόρασε την «πιο ακριβή τσάντα στον κόσμο» - μια Himalayan Birkin, επενδυμένη με διαμάντια - το κόστος της οποίας ανήλθε σε 750.000 δολάρια.

«Για κάποιον που έχει τα πάντα, γιατί να μην έχει και μια τσάντα επενδυμένη με διαμάντια;», ανέφερε η Νικόλ Πόλαρντ, ιδρύτρια της εταιρείας styling πολυτελείας Lalaluxe, που είχε αναλάβει την αγορά.

Αν έχετε λοιπόν αντίστοιχους προβληματισμούς να ξέρετε ότι οι ταξιδιωτικές τσάντες Goyard, αξίας άνω των 10.000 δολαρίων, είναι ένα από τα πιο hot δώρα για αυτή τη σεζόν.

Επιπλέον, ένα πολύ «τίμιο» χριστουγεννιάτικο δώρο είναι ένα… εξοχικό.

Σύμφωνα με την Ελίζαμπεθ Μπράουν, υπεύθυνη του τμήματος πελατών στην εταιρεία υπηρεσιών πολυτελείας Knightsbridge, πελάτης τους αγόρασε ως χριστουγεννιάτικο δώρο σε κάποιον (ή κάποια) μία βίλα στην Τοσκάνη, αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κατά τα άλλα, αρκετοί επιλέγουν να προσφέρουν στους αγαπημένους τους ως δώρο την εμπειρία ενός εξωτικού, υπερπολυτελούς ταξιδιού.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Μπράουν, οι διαμονές στο Ol Jogi στην Κένυα και στο νησί Saanane στην Τανζανία – με κόστος διανυκτέρευσης έως και τα 40.000 δολάρια - είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους δισεκατομμυριούχους.

Εμείς κάποιες ιδέες τις δώσαμε, εσεις κάντε τα κουμάντα σας...

Πηγή: skai.gr

