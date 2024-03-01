Λογαριασμός
Olivia Colman: Είπε ότι έχει κάνει πολλά μπότοξ και οι θαυμαστές της την «αποθέωσαν» - Η ειλικρίνεια μετράει..

Οι θαυμαστές της λάτρεψαν την ειλικρίνειά της 

Olivia Colman

Η Olivia Colman αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Radio 2 του BBC ότι είναι μεγάλη θαυμάστρια του μπότοξ. Η 50χρονη πρωταγωνίστρια του «Crown» ανέφερε ότι γεννήθηκε το 1974. 

«Έχω κάνει πολλά μπότοξ», παραδέχτηκε η σταρ του «Favorite», ξεσπώντας σε γέλια. «Νιώθεις σαν να έχεις βελόνες στο πρόσωπό σου», αστειεύτηκε όταν ρωτήθηκε αν η διαδικασία πονάει.

Οι θαυμαστές της λάτρεψαν την ειλικρίνειά της και το πνεύμα της, με έναν να σχολιάζει: «Τόσο αναζωογονητικό!», έγραψε κάποιος θαυμαστής της με έναν άλλο να συμπληρώνει: «Θεέ μου, την αγαπώ».

Ενώ πολλοί διάσημοι δεν αποκαλύπτουν ότι κάνουν μπότοξ -και κάποιοι έχουν μιλήσει εναντίον των «ενέσιμων» ή τα έχουν αποκηρύξει μετά από κακές εμπειρίες- η Colman ήταν ειλικρινής για την αγάπη της για τα μπότοξ, λέγοντας στους «Times» το 2021 ότι έπρεπε να μοιράζει τις θεραπείες της μεταξύ κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ρόλων. «Έχω κάνει μπότοξ και το αγάπησα», είχε πει η ηθοποιός. 

