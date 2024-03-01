Η μεγαλύτερη αδερφή της Χέιλι Μπίμπερ, Αλάια Μπάλντουιν, συνελήφθη το περασμένο Σάββατο μετά από ένα επεισόδιο σε κλαμπ της Τζόρτζια, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή.

Μεταξύ άλλων, η Μπάλντουιν, 31 ετών, κατηγορείται για επίθεση και ξυλοδαρμό, σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση που περιήλθε σε γνώση του ιστότοπου Page Six.

Τα πλάνα από κάμερα ασφαλείας δείχνουν την 31χρονη «να μπαίνει με το ζόρι στην κλειδωμένη τουαλέτα υπαλλήλου», σύμφωνα με την αναφορά της αστυνομίας. Η υπάλληλος του μπαρ, Χέιλι Κόουλι, ισχυρίστηκε στις αρχές ότι η Μπάλντουιν «της είπε ότι έπρεπε να αλλάξει ταμπόν, και ζήτησε λίγα λεπτά, κάτι που έγινε δεκτό», αναφέρει η αναφορά.

«Λίγα λεπτά αργότερα, όταν η Κόουλι μπήκε ξανά στην τουαλέτα, η γυναίκα έβγαλε το ταμπόν της και της το πέταξε. Τότε ήταν που παρενέβη η ασφάλεια και απομάκρυνε τη γυναίκα από το κλαμπ».

Το βίντεο, σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, έδειχνε στη συνέχεια την Κόουλι να «πετάγεται ξανά έξω» από το μπάνιο προτού η Μπάλντουιν συνοδευτεί εκτός του Club Elan από ένα άνδρα της ασφάλειας του κλαμπ, ενώ πάλευε και αντιστεκόταν «σε όλη τη διαδρομή προς την έξοδο».

«Το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα την [Μπαλντγουίν] να αρπάζει και να τραβάει τα μαλλιά [του σεκιούριτι] και να χτυπά [έναν δεύτερο σεκιούριτι] στα γεννητικά όργανα», αναφέρει η έκθεση.

Η ίδια η Μπάλντουιν ωστόσο υποστηρίζει ότι «απομακρύνθηκε βίαια από το κλαμπ» και αρνήθηκε ότι μπήκε με τη βία στην τουαλέτα του Αντίθετα, ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει το μπάνιο για να αλλάξει ταμπόν και να κάνει εμετό.

«Επίσης, αρχικά αρνήθηκε ότι πέταξε το χρησιμοποιημένο ταμπόν της στην κυρία Κόουλι, αλλά αργότερα δήλωσε ότι το πέταξε», σημειώνει η έκθεση.

Όταν ρωτήθηκε για την επίθεση στους σεκιούριτι, η 31χρονη είπε στις αρχές ότι απλώς «υπερασπιζόταν τον εαυτό της».

Η αστυνομία κατηγόρησε την influencer για επίθεση επειδή πέταξε το χρησιμοποιημένο ταμπόν και για ξυλοδαρμό επειδή χτύπησε τον έναν σεκιούριτι στα γεννητικά όργανα και τράβηξε τα μαλλιά του δεύτερου.

