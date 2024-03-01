Σε πρόσφατη συνέντευξή του για την προώθηση της επερχόμενης ταινίας του, «Dune: Part Two», ο ηθοποιός αναφέρθηκε και σε άλλα πρότζεκτ του, συμπεριλαμβανομένης της άτιτλης ταινίας Formula 1 που εξακολουθεί να γυρίζει με τον Μπραντ Πιτ.

Η ταινία, στην οποία ο Πιτ είναι παραγωγός, ήταν μια ευκαιρία για τον Μπαρδέμ να μάθει περισσότερα για τον ηθοποιό που θαυμάζει εδώ και πολύ καιρό.

«Τον ήξερα, αλλά όχι πολύ καλά», ανέφερε στο «WIRED» για τις προηγούμενες «αλληλεπιδράσεις» του με τον Πιτ. «Μεγάλωσα παρακολουθώντας αυτόν και πιστεύω ότι είναι ένας καταπληκτικός ηθοποιός. Διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Είναι τόσο ανοιχτός, είναι τόσο μέσα στο παιχνίδι. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Παίξαμε τένις και ήταν φανταστικά», είπε ο Μπαρδέμ για τον Πιτ, ο οποίος πρόσφατα γιόρτασε τα 60ά γενέθλιά του.

'Dune' star Javier Bardem praises Brad Pitt, 'cannot believe' actor is 60 https://t.co/qNCkTRlKuP — Fox News Entertainment (@FoxNewsEnt) March 1, 2024

«Θέλω να πω ότι είναι 60 ετών και δεν μπορείς να το πιστέψεις. Είναι όμορφος, αλλά είναι κάτι περισσότερο. Είναι η ενέργειά του», πρόσθεσε ο 54χρονος Μπαρδέμ.

«Η συμπεριφορά, η δράση, το συναίσθημα, η ατμόσφαιρα. Έρχεται σε ένα πλατό και όλοι αισθάνονται άνετα. Με έκανε να νιώσω χαλαρός σε ένα δευτερόλεπτο».

Πηγή: skai.gr

