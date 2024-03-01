Λογαριασμός
Javier Bardem: Δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Brad Pitt είναι 60 ετών – Για την ακρίβεια τον θαυμάζει…

Ο Μπραντ Πιτ συμβάλλει στην παραγωγή μιας επερχόμενης ταινίας για τους αγώνες της Formula 1   

Javier Bardem

Σε πρόσφατη συνέντευξή του για την προώθηση της επερχόμενης ταινίας του, «Dune: Part Two», ο ηθοποιός αναφέρθηκε και σε άλλα πρότζεκτ του, συμπεριλαμβανομένης της άτιτλης ταινίας Formula 1 που εξακολουθεί να γυρίζει με τον Μπραντ Πιτ

Η ταινία, στην οποία ο Πιτ είναι παραγωγός, ήταν μια ευκαιρία για τον Μπαρδέμ να μάθει περισσότερα για τον ηθοποιό που θαυμάζει εδώ και πολύ καιρό.

Μπαρδέμ

«Τον ήξερα, αλλά όχι πολύ καλά», ανέφερε στο «WIRED» για τις προηγούμενες «αλληλεπιδράσεις» του με τον Πιτ. «Μεγάλωσα παρακολουθώντας αυτόν και πιστεύω ότι είναι ένας καταπληκτικός ηθοποιός. Διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Είναι τόσο ανοιχτός, είναι τόσο μέσα στο παιχνίδι. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Παίξαμε τένις και ήταν φανταστικά», είπε ο Μπαρδέμ για τον Πιτ, ο οποίος πρόσφατα γιόρτασε τα 60ά γενέθλιά του.

«Θέλω να πω ότι είναι 60 ετών και δεν μπορείς να το πιστέψεις. Είναι όμορφος, αλλά είναι κάτι περισσότερο. Είναι η ενέργειά του», πρόσθεσε ο 54χρονος Μπαρδέμ. 

Πιτ

«Η συμπεριφορά, η δράση, το συναίσθημα, η ατμόσφαιρα. Έρχεται σε ένα πλατό και όλοι αισθάνονται άνετα. Με έκανε να νιώσω χαλαρός σε ένα δευτερόλεπτο».

Πηγή: skai.gr

