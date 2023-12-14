Olivia Colman: Λάτρεψε τη «μεταμόρφωσή» της στην ταινία «Wonka»

Για τον ρόλο της στη νέα ταινία «Wonka» μίλησε η ηθοποιός, Ολίβια Κόλμαν, καθώς υποδύεται μία ξενοδόχο, την κ. Σκράμπιτ, που ξεγελάει τον επίδοξο σοκολατοποιό Γουίλι Γουόνκα (Timothée Chalamet), ώστε να υπογράψει ένα συμβόλαιο που τον αναγκάζει να δουλεύει ισόβια για εκείνη.

«Μου άρεσε να κάνω την κακιά», δήλωσε η Κόλμαν στο People. «Είναι διασκεδαστικό να είσαι κακός και να λες όλα αυτά που συνήθως δεν θα έλεγες. Απλώς το απόλαυσα πολύ».

Olivia Colman Says She 'Loved' Her Wonka Physical Transformation: 'I Was So Cozy with My Extra Boobs' (Exclusive) https://t.co/l4YIeWBi4x — People (@people) December 13, 2023

Η Κόλμαν, βρήκε, επίσης, διασκεδαστική την εμφάνισή της στην ταινία. «Τα δόντια ήταν... Περάσαμε από διάφορες αποχρώσεις του κίτρινου. Μου άρεσαν πολύ τα βρώμικα δόντια, και όλοι έλεγαν ότι θα έπρεπε να μην είναι τόσο. Οπότε επιλέξαμε ένα πιο διακριτικό κίτρινο» είπε και προσέθεσε ότι φαντάστηκε την ηρωίδα λίγο μεγαλύτερη από την ίδια με μεγάλο στήθος και αυτοπεποίθηση. «Ήμουν τόσο άνετη με το μεγαλύτερο στήθος. Μου άρεσε», τόνισε.

Αναφερόμενη στη συνεργασία της με τον Σαλαμέ είπε: «Έχω εντυπωσιαστεί απίστευτα από τον τρόπο που δουλεύει. Και μακάρι να ήμουν καλύτερη, απλά θέλω να τον αντιγράψω!».

«Είναι τόσο ευγενικός, χαρούμενος και έτοιμος. Πήγαινε στην κάμερα και έλεγε, "Ξέρω ότι θέλω να το αλλάξω. Μπορώ να το κάνω καλύτερα;" Σκεφτόμουν, "Ήταν ήδη καταπληκτικό. Τι θα κάνει;" Και μετά το έκανε και έλεγα "Ω, ναι, αυτό ήταν ακόμα καλύτερο". Ήταν τόσο εντυπωσιακός και τόσο υπέροχο να συνεργαστείς μαζί του» είπε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

