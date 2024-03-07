Οι πρώτες εικόνες της Κατερίνας Διδασκάλου ως Μελίνα Μερκούρη

Εικόνες από τα γυρίσματα της ταινίας με θέμα τη ζωή της Μελίνας Μερκούρη ανήρτησε χθες – ημέρα συμπλήρωσης 30 χρόνων από τον θάνατο της μεγάλης Ελληνίδας πολιτικού και ηθοποιού – η ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου.

«30 χρόνια ακριβώς από το θάνατο της υπεροχής Μελίνας και 40 χρόνια από την πρώτη μου συνάντηση μαζί της, μου ζητήθηκε να την ενσαρκώσω σε μια ταινία που θα βγει στους κινηματογράφους τους επόμενους μήνες», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση της.

Οι πρώτες εικόνες από την μεταμφίεση της ηθοποιού σε Μελίνα Μερκούρη απέσπασαν χιλιάδες likes, καθώς η ομοιότητα είναι καθηλωτική.

Πηγή: skai.gr

