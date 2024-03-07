Μια σταρ της K-pop απηύθυνε χειρόγραφη συγγνώμη στους θυμωμένους θαυμαστές της που την κατηγόρησαν για προδοσία και απείλησαν να σταματήσουν να παρακολουθούν τις συναυλίες της επειδή έχει φίλο!

Η Νοτιοκορεάτισσα τραγουδίστρια Karina, η οποία είναι η «αρχηγός» του κοριτσίστικου συγκροτήματος «Aespa», υποσχέθηκε στους θαυμαστές της ότι θα «επουλώσει τις πληγές» μετά την αποκάλυψη ότι βγαίνει με τον ηθοποιό Lee Jae-wook.

Ορισμένοι θαυμαστές έφτασαν στο σημείο να πάνε με ένα φορτηγό στα κεντρικά γραφεία της SM Entertainment, η οποία ίδρυσε και διαχειρίζεται την Aespa, με μια ηλεκτρονική πινακίδα που απαιτούσε από την τραγουδίστρια να ζητήσει συγγνώμη, σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική εφημερίδα «Chosun Ilbo».

Το μήνυμα έγραφε: «Δεν είναι αρκετή η αγάπη που σας δείχνουν οι θαυμαστές σας; Γιατί επιλέξατε να προδώσετε τους θαυμαστές; Παρακαλώ ζητήστε άμεσα συγγνώμη. Διαφορετικά, θα δείτε μείωση στις πωλήσεις των άλμπουμ και άδειες θέσεις στις συναυλίες».

Σε ένα χειρόγραφο σημείωμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της στο Instagram, η Karina, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Yu Ji-min, έγραψε: «Ζητώ συγγνώμη που σας αιφνιδίασα».

Η 23χρονη είπε, επίσης, στους 12,7 εκατ. ακολούθους της: «Θέλω να επανορθώσω για τους πληγωμένους θαυμαστές μου από εδώ και στο εξής. Ήμουν πάντα ειλικρινής μαζί σας και ο καθένας από εσάς είναι πραγματικά πολύτιμος για μένα».

Πηγή: skai.gr

