Πενέλοπε Κρουζ και Μπραντ Πιτ ζουν έναν παράνομο έρωτα (για χάρη γνωστού οίκου μόδας) - Βίντεο

Οι δύο σούπερ σταρς σε ένα απολαυστικό βίντεο – φιλμ νουάρ 

ωιδεο

Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Μπραντ Πιτ συναντήθηκαν κινηματογραφικά για χάρη διάσημου οίκου μόδας, με αποτέλεσμα ένα βίντεο που θα μπορούσε άνετα να είναι τρέιλερ κανονικής ταινίας. 

Οι δύο σταρ του Χόλιγουντ – πιο εντυπωσιακοί και γοητευτικοί από ποτέ – κάνουν ένα… ριμέικ του κλασικού Un Homme et Une Femme (Ένας άντρας και μια γυναίκα) του 1966 όπου οι πρωταγωνιστές ζουν ένα παράνομο έρωτα.

Η λάμψη τους στο βίντεο είναι τόσο μεγάλη που σχεδόν «εξαφανίζει» την τσάντα του Οίκου, αντικείμενο του πόθου για εκατομμύρια γυναίκες. 

Πηγή: skai.gr

