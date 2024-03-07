Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Μπραντ Πιτ συναντήθηκαν κινηματογραφικά για χάρη διάσημου οίκου μόδας, με αποτέλεσμα ένα βίντεο που θα μπορούσε άνετα να είναι τρέιλερ κανονικής ταινίας.

Οι δύο σταρ του Χόλιγουντ – πιο εντυπωσιακοί και γοητευτικοί από ποτέ – κάνουν ένα… ριμέικ του κλασικού Un Homme et Une Femme (Ένας άντρας και μια γυναίκα) του 1966 όπου οι πρωταγωνιστές ζουν ένα παράνομο έρωτα.

Η λάμψη τους στο βίντεο είναι τόσο μεγάλη που σχεδόν «εξαφανίζει» την τσάντα του Οίκου, αντικείμενο του πόθου για εκατομμύρια γυναίκες.

Πηγή: skai.gr

