Οι προσπάθειες της Καμίλα να γραφτεί στην βασιλική ιστορία

O καθεδρικός ναός του Worcester ανακοίνωσε ότι η 76χρονη βασιλική σύζυγος Καμίλα, θα διανείμει τα δώρα της Βασιλικής Κυριακής εξ ονόματος του βασιλιά Καρόλου στη Βασιλική Λειτουργία της Κυριακής, στις 28 Μαρτίου.

Παρότι η Καμίλα έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν στη βασιλική λειτουργία του Maundy με τον σύζυγό της, θα γίνει η πρώτη σύζυγος που θα ηγηθεί της αρχαίας παράδοσης, σύμφωνα με την Daily Mail.

Αυτή η εξέλιξη θα την καθιστούσε ακόμη πιο σημαντική στα πεπραγμένα της βασιλικής ιστορίας αφού ετοιμάζεται συμβάλει σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό της Βρετανίας.

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει αναβάλει τα δημόσια καθήκοντά του λόγω θεραπείας για τον καρκίνο, με το δημοσίευμα να περιγράφει την αναμενόμενη απουσία του από την υπηρεσία του Maundy ως «το πιο σημαντικό βασιλικό γεγονός» που θα χάσει μέχρι σήμερα.

Η ομάδα του καθεδρικού ναού του Worcester επιβεβαίωσε με ένα εορταστικό μήνυμα για την επερχόμενη επίσκεψη της Καμίλα μετά την ανακοίνωση της είδησης.

«Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι θα υποδεχτούμε την Αυτού Μεγαλειότητα τη Βασίλισσα στον Καθεδρικό την Πέμπτη της Μεγάλης Πέμπτης (28 Μαρτίου), καθώς θα φιλοξενήσουμε τη βασιλική λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης», έγραψαν οι υπάλληλοι στο X, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της αρχαίας εκκλησίας και των νομισμάτων που θα απονεμηθούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.