Ο ψηφιακός κόσμος έχει καταλάβει τη ζωή μας πιο πολύ από ποτέ και σε όλα τα επίπεδα: Μεγάλο μέρος των επαγγελματικών υποχρεώσεων πολλών κλάδων διεξάγεται διαδικτυακά, η επικοινωνία με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα γίνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, ενώ και πολλές ερωτικές γνωριμίες ξεκινούν γεννώνται στις αντίστοιχες εφαρμογές.

Για κάποιους, η επικοινωνία πίσω από την ασφάλεια της απόστασης και της οθόνης είναι πιο εύκολη, είτε γιατί είναι σπιτόγατοι και τους φαίνεται άθλος να φορέσουν τα καλά τους και να βγουν έξω, είτε γιατί θέλουν χρόνο για να βρουν την τέλεια ατάκα, που θα κρατήσει ζωντανή μια συζήτηση.

Η άνοδος της ενασχόλησης με τις ψηφιακές εφαρμογές και το διαδίκτυο γέννησε μια σειρά πλατφορμών γνωριμιών, όπως το Bumble, το Match και το Tinder, που είναι εδώ για να βοηθήσουν τους φαν της διαδικτυακής επικοινωνίας να φτάσουν πιο κοντά στο άλλο τους μισό.

Ποιοι είναι, όμως, πιο πιθανό να κρύβονται πίσω από τα διαδικτυακά προφίλ των εφαρμογών γνωριμιών;

Οι περισσότεροι χρήστες ανήκουν μάλλον σε τρία συγκεκριμένα ζώδια:

Λέων

Κυβερνώμενοι από τον ήλιο, οι ζεστοί και εξωστρεφείς Λέοντες δεν έχουν κανένα πρόβλημα να συνομιλούν με τα δυνητικά τους ταίρια κρυμμένοι πίσω από μια οθόνη. Το ζώδιο της φωτιάς, που έχει στη φύση του το φλερτ, βλέπει τον κόσμο ως έναν πραγματικό μπουφέ γνωριμιών και λατρεύει να επιδεικνύει τη δημιουργική και θεατρική του πλευρά μέσω φωτογραφιών.

Φαντάσου ένα προφίλ που κατακλύζεται από φωτογραφίες εξωτικών διακοπών, μαγειρικής και μαθημάτων αυτοσχεδιασμού. Ξέχνα τις πολυφορεμένες ατάκες γνωριμίας, καθώς οι Λέοντες αποπνέουν αυτοπεποίθηση ακόμη κι όταν κάνουν διαδικτυακές γνωριμίες. Χάρη στην αρχοντική τους εμφάνιση και τις περιπετειώδεις ασχολίες τους, θα έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν ανάμεσα στην «κρεμ ντε λα κρεμ» των χρηστών των εφαρμογών γνωριμιών.

Ποιο είναι το καλύτερο με τους Λέοντες; Ότι δεν κρύβονται. Μόλις βάλουν κάποιον στο ερωτικό τους στόχαστρο, θα κάνουν αμέσως φανερές τις προθέσεις και τα συναισθήματά τους.

Ταύρος

Γήινοι και προσγειωμένοι, οι Ταύροι έχουν μια καλά κερδισμένη φήμη ότι αγαπούν τις ανέσεις του σπιτιού. Αυτό κάνει έναν Ταύρο την καλύτερη συντροφιά για άνετες νύχτες στον καναπέ. Κυβερνώμενος από την Αφροδίτη, ο Ταύρος ελκύεται έντονα από την πολυτέλεια, την απόλαυση και τον αισθησιασμό. Οι εφαρμογές γνωριμιών επιτρέπουν σε αυτό το σταθερό και πιστό ζώδιο να συνδυάσει την αναζήτηση του άλλου του μισού με λίγη περιποίηση.

Αυτό σημαίνει ότι πίσω από το προφίλ του Ταύρου που σου στέλνει DΜ στο Bumble κρύβεται ένα κομψό άτομο, που πληκτρολογεί φορώντας κασμιρένιες φόρμες και κρατώντας στο άλλο χέρι ένα ποτήρι κρασί. Οι εραστές Ταύροι είναι σπουδαίοι σύντροφοι, καθώς η αξιόπιστη φύση τους σημαίνει ότι πάντα θα τα καταφέρουν σε μια δύσκολη στιγμή. Η σύνδεση με έναν Ταύρο σημαίνει πολλές κινηματογραφικές βραδιές στο σπίτι, σε συνδυασμό με ένα σέξι μασάζ.

Ζυγός

Ποιος κρύβεται πίσω από ένα αισθητικά ευχάριστο προφίλ, που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει κατευθείαν από το Pinterest; Μα φυσικά ένας Ζυγός! Οι Ζυγοί είναι από τη φύση τους κομψοί, οπότε είναι λογικό ότι αυτά τα αιθέρια ζώδια του αέρα ξέρουν καλά πώς να φτιάξουν το ιδανικό προφίλ στο Hinge. Αποπνέοντας γοητεία και χάρισμα, οι εραστές Ζυγοί έχουν κατακτήσει την τέχνη του φλερτ στα μηνύματα.

Το ζώδιο που κυβερνάται από την Αφροδίτη και φημίζεται για την ισορροπία του είναι γνωστό για την αφθονία της πνευματώδους ανταπόκρισής του. Ρώτα έναν Ζυγό για την τελευταία του επίσκεψη σε μουσείο ή το τελευταίο κομμάτι υψηλής ραπτικής που αγόρασε και τον έχεις κερδίσει! Λόγω της επιθυμίας τους για ισορροπία σε όλους τους τομείς της ζωής τους, οι Ζυγοί ελκύονται από την αρμονία μιας σχέσης. Βλέπουν τις πλατφόρμες γνωριμιών ως μέσο συντροφικότητας, οπότε, με το κατάλληλο ταίρι, θα μπορούσαν να είναι ζευγάρι για μια ζωή.

