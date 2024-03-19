Η Cardi B θέλει να συνεργαστεί με τη Rihanna στο «τέλειο» τραγούδι

H Cardi B δήλωσε ότι θέλει να συνεργαστεί με τη Rihanna αλλά μόνο αν μπορέσει να της παρουσιάσει το «τέλειο» τραγούδι.

Καλεσμένη στο podcast «Million Dollaz Worth Of Game», η ράπερ από το Μπρονξ ρωτήθηκε με ποιον αγαπημένο καλλιτέχνη θα ήθελε να συνεργαστεί στο μέλλον.

«Όποιος και αν έλθει, ευπρόσδεκτος», ανέφερε η σταρ. «Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες με τους οποίους θα ήθελα να κάνω ένα τραγούδι, αλλά νιώθω ότι δεν έχω ένα τόσο αξιόλογο για να τους το δώσω. Ειδικά επειδή εγώ κάνω κυρίως ραπ και όχι τραγούδια σαν αυτά που μου αρέσουν. Λατρεύω τη μουσική της Rihanna, αλλά δεν κάνω μουσική σαν την δική της. Ακούγομαι λίγο χαζή όταν προσπαθώ να τραγουδήσω έτσι. Οπότε αν βρω ποτέ το τέλειο τραγούδι ανυπομονώ να νιώσω ότι: "αυτό είναι το τραγούδι...και ξέρω ότι θα της αρέσει"», συμπλήρωσε.

Στην ίδια συνέντευξη η τραγουδίστρια μίλησε με ενθουσιασμό και για την νέα της συνεργασία που προέκυψε τυχαία με την Shakira στο τραγούδι «Punteria».

Βρίσκεται στο νέο δίσκο της κολομβιανής σταρ «Las Mujeres Ya No Lioran» που θα κυκλοφορήσει στις 22 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.