Η Ariana Grande και ο Dalton Gomez οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους μετά από σχεδόν τρία χρόνια γάμου.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες έγινε γνωστή σήμερα, Τρίτη 19 Μαρτίου 2024, έξι μήνες αφότου η διάσημη καλλιτέχνιδα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον 28χρονο μεσίτη ακινήτων.

Οι δυο τους χώρισαν πριν από, σχεδόν, ένα χρόνο, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, και επειδή το ζευγάρι είχε προγαμιαίο συμβόλαιο - δεν έχει παιδιά- το διαζύγιο βγήκε σχετικά γρήγορα, όπως γράφει η «Daily Mail».

Ariana Grande and Dalton Gomez finalise their divorce: Singer agrees to mammoth payment as couple's two-year marriage is officially dissolved https://t.co/pen9qctz4N pic.twitter.com/tJIdaReg6R — Daily Mail Online (@MailOnline) March 19, 2024

Οι όροι του διακανονισμού τους συμφωνήθηκαν τον Οκτώβριο και το ζευγάρι έπρεπε να περιμένει μόνο τους απαιτούμενους έξι μήνες για να τεθεί σε ισχύ η απόφαση του δικαστή. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη συμφωνία, η διάσημη καλλιτέχνιδα θα καταβάλει εφάπαξ 1.250.000 δολάρια στον πρώην σύζυγό της ως διατροφή.

Η Ariana Grande θα του δώσει επίσης το ήμισυ των εσόδων από την πώληση του σπιτιού τους στο Λος Άντζελες και θα καταβάλει έως και 25.000 δολάρια για τις αμοιβές των δικηγόρων του.

Όπως η συντριπτική πλειοψηφία των διαζυγίων στην Καλιφόρνια, η αίτηση της Ariana Grande ανέφερε ως λόγο του χωρισμού τις «αγεφύρωτες διαφορές».

Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει τον Ιανουάριο του 2020 και παντρεύτηκε στο σπίτι της Ariana στο Montecito της Καλιφόρνια στις 15 Μαΐου 2021. Ο χωρισμός τους ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2023, με την τραγουδίστρια να καταθέτει αίτηση διαζυγίου τον Οκτώβριο.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του χωρισμού τους προχώρησε σε νέα σχέση με τον σημερινό της φίλο και συμπρωταγωνιστή της στο «Wicked», Ethan Slater.



