Δώδεκα ηθοποιοί έκαναν την έκπληξη και φωτογραφήθηκαν για ένα διαφορετικό πρότζεκτ… Συγκεκριμένα το περιοδικό free press «ΚΟΙΤΑ» δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια σειρά φωτογραφιών Ελλήνων ηθοποιών να ποζάρουν ως Άγιοι Απόστολοι.

Το project έχει τίτλο, όπως γράφει το περιοδικό στην ανάρτησή του, «Οι 12 Απόστολοι: Ένα Ταξίδι στην Ιστορία και την Πνευματικότητα -Ιούδας, Λάζαρος & Βαραββάς».

Η φιγούρα των 12 αποστόλων έχει χαρακτηριστεί από τα βιβλικά κείμενα ως οι πρώτοι ακόλουθοι του Ιησού Χριστού, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το περιοδικό, οι οποίοι διέδωσαν το μήνυμά του σε όλο τον κόσμο. Αναπόσπαστο μέρος της Χριστιανικής πίστης και πνευματικότητας, η ιστορία τους αποτελεί μία πλούσια πηγή έμπνευσης και συζήτησης.

«Μέσα από τη φωτογραφική απεικόνιση των 12 αποστόλων στο περιοδικό, η αναγνωστική κοινότητα προσκαλείται να εξερευνήσει την πνευματική κληρονομιά και την ιστορία που ενώνει τον κόσμο τους με το σημερινό», σημειώνει το έντυπο.

Σε άλλο σημείο το περιοδικό επισημαίνει ότι μέσα από τις εικόνες αυτές, αναδεικνύεται η πολυμορφία των προσωπικοτήτων και των πεπραγμένων των αποστόλων, καθώς και η συνεχής προσπάθειά τους να μεταδώσουν το μήνυμα της πίστης και της αγάπης.

Πέρα από τη θρησκευτική διάσταση, οι 12 απόστολοι αντιπροσωπεύουν και μια πρόσκληση για αναστοχασμό και συζήτηση σχετικά με θέματα όπως η αλληλεγγύη, η συνεργασία και η διασπορά των πολιτισμών.

Η απεικόνισή τους μέσω του φακού του περιοδικού αποτελεί μια πρόσκληση για ανασκόπηση και εμβάθυνση στη σημαντική αυτή πτυχή της ανθρώπινης ιστορίας και πνευματικότητας.

Πηγή: skai.gr

