Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 11 Απριλίου 2024

Κριός

Θα αναγκαστείτε σήμερα να επιλύσετε σημαντικά προβλήματα και να αναλάβετε νέες δράσεις. Είναι μια περίοδος που θα θελήσετε να πραγματοποιήσετε κάποιες αλλαγές στη ζωή σας, αρκεί ωστόσο να έχετε ρεαλιστικούς στόχους. Δώστε μεγαλύτερη προσοχή στην οικονομική σας διαχείριση εάν θέλετε να έχετε υγιή οικονομικά. Για να τονώσετε τα εισοδήματά σας, αναζητήστε μια δεύτερη δουλειά. Συμβάσεις και συμβόλαια που θα υπογραφούν τώρα, θα φέρουν αυξημένη κερδοφορία στο άμεσο μέλλον.

Ταύρος

Εάν έχετε φροντίσει να βάλετε την προσωπική και επαγγελματική σας ζωή σε τάξη, σήμερα θα διαπιστώσετε ότι πολλά πράγματα λειτουργούν αυτόματα και δεν θα αργήσετε να δρέψετε τις επιτυχίες των προσπαθειών σας. Δεν έχετε καταφέρει, όμως, ακόμη να ολοκληρώστε αυτό που επιδιώκετε και αυτό σας δημιουργεί ένταση. Θα πρέπει να δείξετε όμως υπομονή και επιμονή στις προσπάθειες σας.

Δίδυμοι

Κάτι νέο πλανάται στην ατμόσφαιρα! Για κάποιους θα μπορούσε να είναι ένα νέο φλερτ, για κάποιους άλλους μια νέα δημιουργική απασχόληση. Σε επίπεδο επαγγελματικών, υπάρχει το ενδεχόμενο να αισθάνεστε ότι η καριέρα σας έχει βαλτώσει τον τελευταίο καιρό και ότι κάτι πρέπει να κάνετε. Σήμερα θα βρεθεί στον δρόμο σας η ευκαιρία που θα σας βγάλει από την στασιμότητα. Αδράξτε την!

Καρκίνος

Με τη διαίσθηση σας σε έξαρση θα μπορέσετε να διαγνώσετε τα αίτια των προβλημάτων στο οικογενειακό σας περιβάλλον και να βοηθήσετε σημαντικά στη διευθέτηση ή την επίλυσή τους. Σε επαγγελματικό επίπεδο, κάποιες αλλαγές που θέλετε να κάνετε ίσως θα πρέπει να τις αναβάλετε, να ασχοληθείτε με την αρτιότερη οργάνωση για να επιτύχετε σημαντικά πράγματα μελλοντικά.

Λέων

Χρειάζεται καθαρή σκέψη σήμερα και στοχευμένες δράσεις για να μπορέσετε να διαχειριστείτε τις καταστάσεις σωστά. Τραπεζικά δάνεια θα μπορούσαν να ρυθμιστούν με επιτυχία τώρα, καλό θα ήταν όμως να αποφύγετε να πάρετε τις μέρες αυτές κάποιο νέο δάνειο. Οι αδέσμευτοι ίσως να συναντήσετε ένα άτομο και να αρχίσετε να επικοινωνείτε μαζί του, δεν θα είστε όμως απόλυτα βέβαιοι για τα πραγματικά σας συναισθήματα.

Παρθένος

Θα υπάρξει ένα κλίμα φιλοσοφικής διάθεσης και σύγχυσης συναισθημάτων, που θα σας κάνουν να νιώσετε ευαίσθητοι, και μια τάση να προσφέρετε. Αφοσιωθείτε στην εργασία σας και μην ξοδεύετε χρήματα άσκοπα. Επωφεληθείτε από τις επαγγελματικές σας γνωριμίες. Η μέρα είναι ιδανική να προωθήσετε τα σχέδια σας

Ζυγός

Σας έχει καταβάλει μια απαισιοδοξία, ότι δεν θα καταφέρετε να βρείτε ποτέ το ιδανικό άτομο που θα μπορέσετε να μοιραστείτε την ζωή σας μαζί του. Αν και δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι, συνεχίστε την ζωή σας με ενθουσιασμό και θετική διάθεση, και κανείς ποτέ δεν ξέρει… Εάν χαλαρώσετε και αρχίσετε να απολαμβάνετε την ζωή, ο έρωτας θα έρθει από μόνος του.

Σκορπιός

Θα πρέπει να είστε ευέλικτοι, μια και κάποιο έκτακτο γεγονός μπορεί να κάνει το πρόγραμμα σας άνω-κάτω. Μην εκνευρίζεστε και προσαρμοστείτε στα δεδομένα της στιγμής. Για τους ερωτευμένους ή δεσμευμένους η σημερινή είναι μια πολύ όμορφη μέρα, καθώς το πλανητικό σκηνικό ευνοεί ρομαντικές αποδράσεις και εξόδους.

Τοξότης

Εκτιμήστε και αγαπήστε περισσότερο τον εαυτό σας γι αυτό που είστε, προκειμένου να μπορέσετε στην συνέχεια να προσφέρετε και να γίνετε αποδέκτης αγάπης από τους γύρω σας. Αποβάλετε τις έγνοιες για τα μικρά και επουσιώδη και επικεντρωθείτε στα σημαντικά της ζωής σας. Οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να σας δώσουν το αίσθημα της ασφάλειας που χρειάζεστε για να αντλήσετε δύναμη και να παλέψετε για ένα καλύτερο αύριο.

Αιγόκερως

Υπομονή και επιμονή θα πρέπει να δείξετε σήμερα και κυρίως να μην αφήσετε την γλώσσα σας θα εκστομίσει τα όσα θα θέλατε να πείτε, γιατί θα προκαλέσετε σημαντική ζημιά στις σχέσεις σας. Μια ασυνεννοησία με τους συνεργάτες σας ή μια απρόσεκτη ανάγνωση κάποιων εγγράφων μπορεί να σας προκαλέσει προβλήματα.

Υδροχόος

Έχετε πολύ και δημιουργική ενέργεια και είναι η ιδανική μέρα να διεκπεραιώσετε υποθέσεις που χρονίζουν. Από την βιασύνη σας όμως κινδυνεύετε να κάνετε λανθασμένες κινήσεις. Μπορείτε να καταγράψετε επιτυχία στην νέα επιχειρηματική σας προσπάθεια ή στην νέα δουλειά που ξεκινάτε, αρκεί να καταφέρετε να θέσετε υπό έλεγχο την ισχυρογνωμοσύνη σας…

Ιχθείς

Ένας επαγγελματικός κύκλος ίσως να ολοκληρώνεται για σας και ένας νέος να ανοίγει. Αυτό μπορεί να σημαίνει μεταξύ άλλων μια νέα απασχόληση ή ένα νέο αντικείμενο δουλειάς. Θα πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας στην δουλειά σας, μια και οι απαιτήσεις θα είναι εξαιρετικά μεγάλες. Για όσους αναζητούν εργασία, μην ξεχνάτε να είστε ειλικρινείς αναφορικά με τις ικανότητες σας.

Διαβάστε περισσότερα για ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη εδώ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.